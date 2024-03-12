Госавтоинспекция Самарской области разъясняет порядок самостоятельного оформления ДТП

В сложных погодных условиях, связанных с обильными снегопадами, увеличиваются риски создания аварийных ситуаций на дорогах. Последствия большинства ДТП ограничиваются причинением материального ущерба автовладельцам. При этом автомобили участников происшествий создают дополнительные затруднения в движении транспорта.

Действующее законодательство дает возможность на месте самостоятельно без помощи инспектора оформить все необходимые документы по ДТП. В случае, если в результате происшествия вред причинен только имуществу и никто из участников не пострадал, не причинен имущественный вред третьим лицам, и дорожной инфраструктуре, в аварии участвовало только два транспортных средства, оба водителя имеют полис ОСАГО и сумма ущерба не превышает 100 тыс. руб., то водители могут оформить документы о ДТП без участия сотрудников полиции.

При помощи сервиса "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги Авто" автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. Для оформления электронного европротокола оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах.

Также определены суммы возмещения ущерба по европротоколу:

до 400 тыс. руб. — если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений, и у них нет разногласий;

до 100 тыс. руб. — если у водителей есть разногласия, но оформлена фотофиксация, а также если водители откажутся от фотофиксации повреждений при отсутствии разногласий. При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу.

Водителям разрешается покинуть место дорожно-транспортного происшествия, если соблюдены все условия европротокола, в том числе оформлены извещения по правилам обязательного страхования автогражданской ответственности.

Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП. Также нужно сделать фото места происшествия и указать информацию о разногласиях и повреждениях транспорта.

На сегодняшний день сервис сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза. Не нужно посещать офис страховой компании — извещение поступит в страховую онлайн. Еще одно преимущество сервиса — с "Европротоколом онлайн" нет риска ошибок в данных, форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг, что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.

Госавтоинспекция обращает внимание, что в случае ДТП правила дорожного движения требуют освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств. За невыполнение данных требований правил предусмотрена ответственность ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", согласно санкциям статьи размер штрафа составляет 1000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать требования правил дорожного движения, при выборе безопасных скорости движения, дистанции и бокового интервала учитывать дорожные и метеорологические условия.

