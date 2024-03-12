Госавтоинспекция Самарской области разъясняет порядок самостоятельного оформления ДТП

В сложных погодных условиях, связанных с обильными снегопадами, увеличиваются риски создания аварийных ситуаций на дорогах. Последствия большинства ДТП ограничиваются причинением материального ущерба автовладельцам. При этом автомобили участников происшествий создают дополнительные затруднения в движении транспорта.
Действующее законодательство дает возможность на месте самостоятельно без помощи инспектора оформить все необходимые документы по ДТП. В случае, если в результате происшествия вред причинен только имуществу и никто из участников не пострадал, не причинен имущественный вред третьим лицам, и дорожной инфраструктуре, в аварии участвовало только два транспортных средства, оба водителя имеют полис ОСАГО и сумма ущерба не превышает 100 тыс. руб., то водители могут оформить документы о ДТП без участия сотрудников полиции.
При помощи сервиса "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги Авто" автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. Для оформления электронного европротокола оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах.
Также определены суммы возмещения ущерба по европротоколу:
- до 400 тыс. руб. — если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений, и у них нет разногласий;
- до 100 тыс. руб. — если у водителей есть разногласия, но оформлена фотофиксация, а также если водители откажутся от фотофиксации повреждений при отсутствии разногласий. При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу.
Водителям разрешается покинуть место дорожно-транспортного происшествия, если соблюдены все условия европротокола, в том числе оформлены извещения по правилам обязательного страхования автогражданской ответственности.
Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП. Также нужно сделать фото места происшествия и указать информацию о разногласиях и повреждениях транспорта.
На сегодняшний день сервис сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза. Не нужно посещать офис страховой компании — извещение поступит в страховую онлайн. Еще одно преимущество сервиса — с "Европротоколом онлайн" нет риска ошибок в данных, форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг, что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.
Госавтоинспекция обращает внимание, что в случае ДТП правила дорожного движения требуют освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств. За невыполнение данных требований правил предусмотрена ответственность ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", согласно санкциям статьи размер штрафа составляет 1000 рублей.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать требования правил дорожного движения, при выборе безопасных скорости движения, дистанции и бокового интервала учитывать дорожные и метеорологические условия.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.