В Самаре представили нового начальника регионального управления ФСИН

Во вторник, 12 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями правоохранительных органов, во время которой был представлен новый начальник Управления федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области. На эту должность указом президента РФ Владимира Путина назначен полковник внутренней службы Алексей Климов. С личным составом его познакомил директор ФСИН России Аркадий Гостев.

Алексей Климов начал профессиональный путь в уголовно-исполнительной системе в 2000 г. с должности инспектора подразделения режима и охраны. Девять лет посвятил службе охраны в учреждениях различного типа, еще два года - оперативной работе. Несколько лет он курировал деятельность следственных изоляторов и тюрем, после чего руководил исправительным учреждением. До назначения в самарское управление работал первым заместителем начальника управления режима и надзора в центральном аппарате ФСИН России.

"Убежден, что имеющийся профессиональный, жизненный опыт ускорит процесс вхождения в должность и позволит Алексею Николаевичу обеспечить эффективную работу вверенного ему подразделения", - подчеркнул Аркадий Гостев.

"Итоги деятельности управления в 2023 году имеют положительную динамику, за что выражаю благодарность и предыдущему руководителю - Рамису Чобановичу Алмазову, и коллективу управления", - обратился к сотрудникам директор ФСИН России.

Отдельные слова благодарности он адресовал губернатору Самарской области. "Уважаемый Дмитрий Игоревич, проделана большая работа, результаты которой свидетельствуют об ответственном и системном подходе правительства области и регионального управления по выполнению совместных задач, в том числе в рамках реализации государственной программы обеспечения правопорядка в Самарской области. Важно продолжить реализацию поручений президента РФ, положений федеральных законов и программных мероприятий с учетом наличия перспектив развития резервов с учетом общности задач", - отметил Аркадий Гостев.

Глава региона поздравил всех сотрудников ФСИН со 145-летием со дня образования службы, которая занимает достойное место в ряду правоохранительных структур. "Вы вносите весомый вклад в защиту интересов граждан, общества и государства, продолжая лучшие традиции, накопленные за историю существования ведомства. Вы с большой ответственностью выполняете важную государственную задачу, работаете с преступившими закон людьми, чтобы вернуть их в общество социально ответственными гражданами, - отметил Дмитрий Азаров. - Ваша работа крайне непроста, она требует особого подхода, самоотдачи, выдержки, профессионализма, терпения и человеколюбия. Особая благодарность ветеранам службы, хранителям традиций и добрым наставникам молодых сотрудников. Я выражаю искреннюю благодарность за добросовестную службу".

Губернатор выразил уверенность в том, что назначение Алексея Климова на должность начальника управления в ФСИН России по Самарской области будет способствовать эффективному решению всех поставленных задач. "Мы уже поговорили с Алексеем Николаевичем и отметили, что необходимо работать над повышением занятости осужденных, над профилактикой рецидивов, оказанием помощи по социализации граждан, отбывших наказание, - обозначил приоритеты Дмитрий Азаров. - Приложим все усилия для того, чтобы с этими задачами справиться".

"Уверен, что совместно с коллегами из правоохранительных органов мы наладим конструктивные взаимоотношения. Мы готовы взаимодействовать, оказывать помощь, в том числе в раскрытии преступлений, в развитии производства. Приложим все усилия, направленные на развитие Самарской области, на благо жителей и общества", - обратился к участникам встречи с ответным словом Алексей Климов.