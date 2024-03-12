В Самаре оштрафовали подрядчика, затянувшего строительство детсада

Прокуратура Самары привлекла к административной ответственности гендиректора ООО "Реформинг-Центр".

В 2023 г. фирма занималась строительством детского сада на 240 мест в Промышленном районе. Надзорное ведомство обнаружило, что подрядчик сорвал сроки, а это поставило под угрозу срок ввода объекта в эксплуатацию и возможность формирования групп из стоящих на очереди детей.

В итоге гендиректора фирмы привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф 2,9 млн рублей.

Детский сад начал работу 26 февраля, сейчас завершается комплектование групп.