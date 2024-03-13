На дорожно-строительную технику из Китая объявлены мартовские скидки

Компания CARCADE запустила партнёрскую программу финансирования специальной техники бренда SANY совместно с официальными дилерами марки. До конца марта 2024 года при заключении договора лизинга на избранные модели предоставляется скидка до 5% от итоговой стоимости транспортного средства.

Будучи разработанной с учётом современных технологий и требований строительных отраслей, техника SANY обладает мощными функциональными возможностями, созданными для повышения производительности и оптимизации рабочего процесса. Sany Heavy Industry Co. Ltd. — это международная компания, занимающаяся производством строительной техники с 1989 г., предлагает более 50 видов оборудования: экскаваторы, карьерные самосвалы, дорожную технику, фронтальные погрузчики и другие типы спецтехники.

Корпоративную скидку можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей. Специальные условия распространяются на популярные модели катков, фронтальных погрузчиков и экскаваторов различных комплектаций. Количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо или ИП. В акции участвуют только новые ТС в наличии в регионах действия дилерской сети либо в поставке через сеть партнёров специальной программы — "Шанхай СпецТехника", "Спецмашинери" и "Тимбермаш Байкал". Количество товара ограничено. Подробности и сроки действия акции, информацию о наличии техники и адреса дилерских центров можно уточнить у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Организаторы программы — компании "Шанхай СпецТехника", "Спецмашинери" и "Тимбермаш Байкал" — это официальные дилеры бренда SANY на территории РФ, следующие передовым стандартам и осуществляющие деятельность в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Дилерская сеть предоставляет большой выбор специализированного оборудования SANY и обеспечивает полноценное сервисное обслуживание, которое включает не только ремонт и техническую поддержку. Собственные склады запчастей позволяют поддерживать в наличии большой ассортимент необходимых деталей. Партнёры всегда готовы предоставить клиентам быструю поставку запасных частей, чтобы предотвратить простои и сократить потери.