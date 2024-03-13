На дорожно-строительную технику из Китая объявлены мартовские скидки

Компания CARCADE запустила партнёрскую программу финансирования специальной техники бренда SANY совместно с официальными дилерами марки. До конца марта 2024 года при заключении договора лизинга на избранные модели предоставляется скидка до 5% от итоговой стоимости транспортного средства.
Будучи разработанной с учётом современных технологий и требований строительных отраслей, техника SANY обладает мощными функциональными возможностями, созданными для повышения производительности и оптимизации рабочего процесса. Sany Heavy Industry Co. Ltd. — это международная компания, занимающаяся производством строительной техники с 1989 г., предлагает более 50 видов оборудования: экскаваторы, карьерные самосвалы, дорожную технику, фронтальные погрузчики и другие типы спецтехники.
Корпоративную скидку можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей. Специальные условия распространяются на популярные модели катков, фронтальных погрузчиков и экскаваторов различных комплектаций. Количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо или ИП. В акции участвуют только новые ТС в наличии в регионах действия дилерской сети либо в поставке через сеть партнёров специальной программы — "Шанхай СпецТехника", "Спецмашинери" и "Тимбермаш Байкал". Количество товара ограничено. Подробности и сроки действия акции, информацию о наличии техники и адреса дилерских центров можно уточнить у финансовых консультантов ООО "Каркаде".
Организаторы программы — компании "Шанхай СпецТехника", "Спецмашинери" и "Тимбермаш Байкал" — это официальные дилеры бренда SANY на территории РФ, следующие передовым стандартам и осуществляющие деятельность в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Дилерская сеть предоставляет большой выбор специализированного оборудования SANY и обеспечивает полноценное сервисное обслуживание, которое включает не только ремонт и техническую поддержку. Собственные склады запчастей позволяют поддерживать в наличии большой ассортимент необходимых деталей. Партнёры всегда готовы предоставить клиентам быструю поставку запасных частей, чтобы предотвратить простои и сократить потери.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.