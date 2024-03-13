Мужчина погиб при ночном пожаре в Сызрани

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В среду, 13 марта, в 0:24, загорелись вещи в квартире на ул. Космонавтов, 1 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.