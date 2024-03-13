В Самаре едва не упал лифт с пассажирами

В понедельник, 11 марта, в Самаре едва не упал лифт с четырьмя пассажирами внутри, сообщают очевидцы в соцсетях. ЧП произошло в доме №95 на 5-й просеке.
"Упал пассажирский лифт. В кабине находились четыре человека. В какой-то момент лифт резко на большой скорости полетел вниз, в итоге приземлились в шахте. Это было около 15:55-16:00", - описали произошедшее очевидцы.
В "Лифтовике" подтвердили факт неполадок с лифтом. Однако отметили, что лифт не рухнул, не упал, а спустился ниже первого этажа. Сейчас идет ремонт.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!