В Самаре едва не упал лифт с пассажирами

В понедельник, 11 марта, в Самаре едва не упал лифт с четырьмя пассажирами внутри, сообщают очевидцы в соцсетях. ЧП произошло в доме №95 на 5-й просеке.

"Упал пассажирский лифт. В кабине находились четыре человека. В какой-то момент лифт резко на большой скорости полетел вниз, в итоге приземлились в шахте. Это было около 15:55-16:00", - описали произошедшее очевидцы.

В "Лифтовике" подтвердили факт неполадок с лифтом. Однако отметили, что лифт не рухнул, не упал, а спустился ниже первого этажа. Сейчас идет ремонт.