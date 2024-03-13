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Баскетбол Спорт

БК "Самара" переиграл "Астану" с разницей в 21 очко

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 марта, в домашнем матче группы Б Единой Лиги ВТБ "Самара" переиграла "Астану" — 84:63.

Фото: bcsamara.com

В середине стартового периода самарцы организовали двухминутный рывок 10:0. Солировал Джеймс Томпсон, набравший за этот отрезок 6 очков. Привычно неудержим был и Джастин Роберсон: 8 очков за четверть.

Получив двузначное преимущество, самарская команда уверенно его удержала: 31:16 по итогам десятиминутки. Но во второй четверти и гости осмелели — и, несмотря на старания Раде Загораца (7 очков), устремились в погоню. К большому перерыву они сравняли счет — 41:41.

В третьей четверти хозяева вернули себе инициативу. Разыгрался Александр Гудумак, во многом благодаря усилиям капитана (8 очков) "Самара" к концу периода оторвалась на "+13" (66:53). К удовольствию болельщиков команда не стала сбавлять ход — и к середине заключительной десятиминутки вела уже 20 очков (77:57). И не позволила себе расслабиться до самой сирены.

Матч помимо самой игры запомнится удалением "казаха" Джонсона до конца матча и с выбеганием фанатов на паркет.

Следующий матч БК "Самара" проведет 17 марта в Минске.

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