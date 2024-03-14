"Восточный ветер" защитят: китайские грузовики получат специальную страховку

Компания CARCADE предлагает специальные условия на страхование Каско техники DONGFENG. При оформлении в лизинг грузовых моделей марки применяется скидка на полное Каско.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен тариф на полное Каско — он составит 1,92% от стоимости транспортного средства без франшизы. Тариф доступен на все модели сегмента грузового транспорта бренда DONGFENG и распространяется только на новые ТС. Срок страхования по предложению равен сроку договора лизинга — до 84 месяцев и не ограничивается первым годом — на второй и третий сохраняется премия первого года.

В рамках договора на технику DONGFENG клиентам CARCADE доступны сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, возвратный лизинг, рефинансирование, регистрация ТС в ГИБДД и ГосТехНадзоре. Полный перечень участвующих в программе моделей можно получить у финансовых консультантов CARCADE.