"Восточный ветер" защитят: китайские грузовики получат специальную страховку

Компания CARCADE предлагает специальные условия на страхование Каско техники DONGFENG. При оформлении в лизинг грузовых моделей марки применяется скидка на полное Каско.
В рамках программы клиентам CARCADE доступен тариф на полное Каско — он составит 1,92% от стоимости транспортного средства без франшизы. Тариф доступен на все модели сегмента грузового транспорта бренда DONGFENG и распространяется только на новые ТС. Срок страхования по предложению равен сроку договора лизинга — до 84 месяцев и не ограничивается первым годом — на второй и третий сохраняется премия первого года.
В рамках договора на технику DONGFENG клиентам CARCADE доступны сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, возвратный лизинг, рефинансирование, регистрация ТС в ГИБДД и ГосТехНадзоре. Полный перечень участвующих в программе моделей можно получить у финансовых консультантов CARCADE.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.