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Финансы Экономика и бизнес

"Восточный ветер" защитят: китайские грузовики получат специальную страховку

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE предлагает специальные условия на страхование Каско техники DONGFENG. При оформлении в лизинг грузовых моделей марки применяется скидка на полное Каско.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен тариф на полное Каско — он составит 1,92% от стоимости транспортного средства без франшизы. Тариф доступен на все модели сегмента грузового транспорта бренда DONGFENG и распространяется только на новые ТС. Срок страхования по предложению равен сроку договора лизинга — до 84 месяцев и не ограничивается первым годом — на второй и третий сохраняется премия первого года.

В рамках договора на технику DONGFENG клиентам CARCADE доступны сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, возвратный лизинг, рефинансирование, регистрация ТС в ГИБДД и ГосТехНадзоре. Полный перечень участвующих в программе моделей можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

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Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

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