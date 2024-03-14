Сотрудники ФСБ поговорили со студентами и преподавателями СамГУПС об экстремизме среди молодежи

Управлением ФСБ России по Самарской области проведено заседание круглого стола на тему "Экстремистская и террористическая деятельность в молодежной среде" со студентами, преподавателями Самарского государственного университета путей сообщения. Мероприятие прошло в целях профилактики экстремизма в молодежной среде на основании федерального и регионального планов мероприятий по реализации "Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года".
Обсуждались вопросы проблематики вовлечения молодежи в экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность. Также в ходе заседания участникам рассказали о признаках вербовки и вовлечения молодежи в террористические и экстремистские и иные деструктивные организации и сообщества, угрозообразующих факторах, связанных с популяризацией в сети Интернет событий в американской школе "Колумбайн", подталкивающей подростков к убийствам сверстников и суициду, а также ростом активности молодежных радикальных сообществ, члены которых, в том числе несовершеннолетние, активно участвуют в массовых протестных акциях, а также в совершении преступлений.
Также были затронуты вопросы о деятельности украинских спецслужб с позиций неонацистских организаций по совершению террористических актов на территории России, фактах распространения в молодежной среде криминальной идеологии "Арестантского-уркаганского единства", связанных с вовлечением в общеуголовные преступления несовершеннолетних лиц, вымогательствами с учащихся денежных средств на нужды представителей криминальной среды, в т. ч. отбывающих наказание в местах лишения свободы, мерах, предпринимаемых государством для обеспечения безопасности и противодействия терроризму.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.