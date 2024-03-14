Сотрудники ФСБ поговорили со студентами и преподавателями СамГУПС об экстремизме среди молодежи

Управлением ФСБ России по Самарской области проведено заседание круглого стола на тему "Экстремистская и террористическая деятельность в молодежной среде" со студентами, преподавателями Самарского государственного университета путей сообщения. Мероприятие прошло в целях профилактики экстремизма в молодежной среде на основании федерального и регионального планов мероприятий по реализации "Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года".

Обсуждались вопросы проблематики вовлечения молодежи в экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность. Также в ходе заседания участникам рассказали о признаках вербовки и вовлечения молодежи в террористические и экстремистские и иные деструктивные организации и сообщества, угрозообразующих факторах, связанных с популяризацией в сети Интернет событий в американской школе "Колумбайн", подталкивающей подростков к убийствам сверстников и суициду, а также ростом активности молодежных радикальных сообществ, члены которых, в том числе несовершеннолетние, активно участвуют в массовых протестных акциях, а также в совершении преступлений.

Также были затронуты вопросы о деятельности украинских спецслужб с позиций неонацистских организаций по совершению террористических актов на территории России, фактах распространения в молодежной среде криминальной идеологии "Арестантского-уркаганского единства", связанных с вовлечением в общеуголовные преступления несовершеннолетних лиц, вымогательствами с учащихся денежных средств на нужды представителей криминальной среды, в т. ч. отбывающих наказание в местах лишения свободы, мерах, предпринимаемых государством для обеспечения безопасности и противодействия терроризму.