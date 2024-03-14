Тольяттинским автоинспекторам пришлось гоняться за молодым автомобилистом

В Тольятти правоохранители задержали 20-летнего парня, севшего за руль без водительских прав. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Чрезмерно тонированную "восьмерку", нарушавшую ПДД, сотрудники ГИБДД заметили в 21:30. Водитель не пожелал остановиться и пытался скрыться. Правоохранителям пришлось гоняться за ним, а затем — разбивать стекло водительской двери, чтобы находившиеся в машине люди вышли.

Как выяснилось, управлял автомобилем парень, никогда не получавший водительского удостоверения. При задержании он вел себя агрессивно, и поэтому к нему применил спецсредства.