Тольяттинским автоинспекторам пришлось гоняться за молодым автомобилистом

В Тольятти правоохранители задержали 20-летнего парня, севшего за руль без водительских прав. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Чрезмерно тонированную "восьмерку", нарушавшую ПДД, сотрудники ГИБДД заметили в 21:30. Водитель не пожелал остановиться и пытался скрыться. Правоохранителям пришлось гоняться за ним, а затем — разбивать стекло водительской двери, чтобы находившиеся в машине люди вышли.
Как выяснилось, управлял автомобилем парень, никогда не получавший водительского удостоверения. При задержании он вел себя агрессивно, и поэтому к нему применил спецсредства.
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