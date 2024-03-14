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Происшествия

Самарский предприниматель заплатит 2,5 млн руб. за девять мигрантов

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Индивидуального предпринимателя из Самарской области оштрафовали на 2,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии правоохранителей, у ИП незаконно работали девять иностранцев. Эта информация подтвердилась, и его обязали выплатить штраф 2,5 млн рублей.

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