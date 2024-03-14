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Происшествия

Некультурные подростки разбили остановку у самарской Третьяковки

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Полиция должна разобраться в очень некультурном событии у самарского филиала Третьяковской галереи. Видеозапись произошедшего уже разошлась по пабликам в соцсетях.

На видео подростки разбивают остановку и ненормативно комментируют свои действия. Судя по их словам, молодые люди решили проверить — из стекла сделана стенка остановки или из пластика.

Вполне вероятно, что возмещать ущерб теперь придется родителям юных вандалов. Правда, хулиганов пока не нашли.

"По факту публикации сейчас ведется проверка", — уточнили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области.

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