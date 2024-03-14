Некультурные подростки разбили остановку у самарской Третьяковки

Полиция должна разобраться в очень некультурном событии у самарского филиала Третьяковской галереи. Видеозапись произошедшего уже разошлась по пабликам в соцсетях.
На видео подростки разбивают остановку и ненормативно комментируют свои действия. Судя по их словам, молодые люди решили проверить — из стекла сделана стенка остановки или из пластика.
Вполне вероятно, что возмещать ущерб теперь придется родителям юных вандалов. Правда, хулиганов пока не нашли.
"По факту публикации сейчас ведется проверка", — уточнили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки