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Приволжский транспортный прокурор проведет личный прием жителей Самарской области

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 марта, в здании Куйбышевской транспортной прокуратуры на ул. Чернореченской, 2/1 в Самаре пройдет прием граждан.

Приволжский транспортный прокурор Дмитрий Конош примет жителей Самарской области по вопросам, связанным с функционированием воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, а также с перемещением товаров через границу Евразийского экономического союза.

Прием пройдет в формате видеоконференции с 11:00 до 13:00.

Заявителям при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

"Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно заблаговременно подготовить заявление с указанием основных доводов; в случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти, приобщить к заявлению копии ответов", - пояснили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

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