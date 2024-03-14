В центре Самары 17 марта временно ограничат движение

В связи с празднованием Масленицы в это воскресенье, 17 марта, с 08:00 до 18:00 у площади Куйбышева будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение ограничат: по ул. Чапаевской, от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской; по ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

"На этих участках улиц с 20:00 16 марта до 18:00 17 марта будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств", — отмечается в сообщении.

Также с 08:00 до 18:00 17 марта автобусы, работающие на маршруте № 24, проследуют по скорректированной схеме.