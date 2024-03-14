В Самаре 15 марта в 8:00 стартует викторина "За родное — за свое": в пять раз больше шансов выиграть у тех, кто примет участие в викторине в первый день

В пятницу, 15 марта, с 8:00 в Самарской области начнут работу центры общественного голосования, где можно принять участие в викторине "За родное — за свое". Викторина будет проходить 15, 16 и 17 марта.

За три дня состоится пять прямых эфиров, в ходе которых подведут итоги викторины: победители получат 5 автомобилей, 50 поездок на международную выставку-форум "Россия", 100 туров выходного дня по Самарской области и 500 туристических наборов, состоящих из планшета, портативного зарядного устройства, термокружки и рюкзака.

Принять участие в викторине можно в любой из трех дней, однако, у тех, кто придет в центры общественного голосования и ответит на вопросы викторины в первый день — шанс выиграть увеличивается в пять раз.

Определение победителей среди участников викторины строится на выборе из числа уникальных номеров с помощью специальной компьютерной программы (цифровой барабан), применяющей технологию случайной выборки. И если ваш номер не выиграет в ходе первого эфира, он остается в списке претендентов. Шанс выиграть есть у каждого.

Участниками викторины могут стать совершеннолетние граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области. Для участия необходимо следовать простому алгоритму:

— 15, 16 или 17 марта прийти в центры общественного голосования, которые расположены на выходе из избирательных участков Самарской области и ответить на 5 вопросов о нашем регионе;

— в случае правильных ответов заполнить с помощью волонтеров центра общественного голосования согласие на обработку персональных данных и указать корректные адрес и телефон для обратной связи с организатором (в случае победы в викторине);

— на основании предоставленных данных каждому участнику будет присвоен уникальный индивидуальный номер, который будет передан в виде отрывного купона к согласию на участие в викторине и обработку персональных данных.

Трансляция первого прямого эфира состоится 15 марта в 14:20. Её можно смотреть на телеканале "Губерния", на сайте Самарского областного вещательного агентства sovainfo.ru, в телеграм-канале "СОВА", в группе "ВКонтакте" "СОВА", в паблике "Самарская область" "ВКонтакте", в эфире и в мобильном приложении телеканала "Самара-ГИС", на сайте, в эфире телеканала "Тольятти 24", на сайте tvtogliatti24.ru, в мобильном приложении, телеграм-канале и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" телеканала "Тольятти 24".

Списки уникальных номеров победителей будут объявлены в прямом эфире, а также опубликованы на сайте ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области". Кроме того, уточнить информацию о том, стал ли ваш уникальный номер счастливым, можно по телефону горячей линии 8-800-505-78-63 ежедневно с 15 марта по 5 апреля 2024 года с 9 до 20 часов.

Напомним, викторина "За родное — за свое" проходит в рамках одноименной благотворительной общественно-просветительской акции "За родное — за свое", которая стартовала в Самарской области в феврале этого года.