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В Самаре 15 марта в 8:00 стартует викторина "За родное — за свое": в пять раз больше шансов выиграть у тех, кто примет участие в викторине в первый день Самарцы смогут выбрать территории для благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" В центре Самары 17 марта временно ограничат движение В Самару 16 марта прибудет тематический поезд Минобороны РФ Сотрудники ФСБ поговорили со студентами и преподавателями СамГУПС об экстремизме среди молодежи

Общество

В Самаре 15 марта в 8:00 стартует викторина "За родное — за свое": в пять раз больше шансов выиграть у тех, кто примет участие в викторине в первый день

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 марта, с 8:00 в Самарской области начнут работу центры общественного голосования, где можно принять участие в викторине "За родное — за свое". Викторина будет проходить 15, 16 и 17 марта.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

За три дня состоится пять прямых эфиров, в ходе которых подведут итоги викторины: победители получат 5 автомобилей, 50 поездок на международную выставку-форум "Россия", 100 туров выходного дня по Самарской области и 500 туристических наборов, состоящих из планшета, портативного зарядного устройства, термокружки и рюкзака.

Принять участие в викторине можно в любой из трех дней, однако, у тех, кто придет в центры общественного голосования и ответит на вопросы викторины в первый день — шанс выиграть увеличивается в пять раз.

Определение победителей среди участников викторины строится на выборе из числа уникальных номеров с помощью специальной компьютерной программы (цифровой барабан), применяющей технологию случайной выборки. И если ваш номер не выиграет в ходе первого эфира, он остается в списке претендентов. Шанс выиграть есть у каждого.

Участниками викторины могут стать совершеннолетние граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области. Для участия необходимо следовать простому алгоритму:

— 15, 16 или 17 марта прийти в центры общественного голосования, которые расположены на выходе из избирательных участков Самарской области и ответить на 5 вопросов о нашем регионе;
— в случае правильных ответов заполнить с помощью волонтеров центра общественного голосования согласие на обработку персональных данных и указать корректные адрес и телефон для обратной связи с организатором (в случае победы в викторине);

— на основании предоставленных данных каждому участнику будет присвоен уникальный индивидуальный номер, который будет передан в виде отрывного купона к согласию на участие в викторине и обработку персональных данных.

Трансляция первого прямого эфира состоится 15 марта в 14:20. Её можно смотреть на телеканале "Губерния", на сайте Самарского областного вещательного агентства sovainfo.ru, в телеграм-канале "СОВА", в группе "ВКонтакте" "СОВА", в паблике "Самарская область" "ВКонтакте", в эфире и в мобильном приложении телеканала "Самара-ГИС", на сайте, в эфире телеканала "Тольятти 24", на сайте tvtogliatti24.ru, в мобильном приложении, телеграм-канале и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" телеканала "Тольятти 24".

Списки уникальных номеров победителей будут объявлены в прямом эфире, а также опубликованы на сайте ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области". Кроме того, уточнить информацию о том, стал ли ваш уникальный номер счастливым, можно по телефону горячей линии 8-800-505-78-63 ежедневно с 15 марта по 5 апреля 2024 года с 9 до 20 часов.

Напомним, викторина "За родное — за свое" проходит в рамках одноименной благотворительной общественно-просветительской акции "За родное — за свое", которая стартовала в Самарской области в феврале этого года.

Инициатором благотворительной общественно-просветительской акции "За родное — за свое" выступила Ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области" при участии региональной Ассоциации правовой помощи и просвещения, а также Самарской региональной общественной организации по развитию патриотизма и духовности "Общественно-патриотический комитет Самарской области". Партнером акции выступил филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание". Идею проведения акции поддержало региональное правительство. Положение о проведении акции и подробная информация размещены на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области".

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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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