Артисты из 15 стран мира выступят в Самаре на форуме "Гитары в строю"

В четверг, 14 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание совета по культуре Самарской области. Участие в нем приняли главы муниципалитетов, руководители государственных и муниципальных учреждений культуры, представители образовательных, общественных организаций, творческих союзов региона. Отдельно участники обсудили подготовку к проведению второго антифашистского форума "Гитары в строю".

Глава региона отметил, что содержание культурной деятельности всегда учитывает условия развития страны.

"Никогда культура себя от общества не отделяла, и, конечно же, от Родины тоже. Именно на вас, коллеги, возложена миссия сохранять и приумножать культурные ценности России, укреплять духовно-нравственные основы общества, дарить людям радость, творчество и вдохновение", — обратился губернатор к участникам совещания, подчеркнув особую важность патриотического воспитания подрастающего поколения.

Напомним, президентом России Владимиром Путиным поставлена задача: обеспечить глубокую и содержательную преемственность поколений.

"Тогда смелость, энергия и стремление к преобразованиям, которым обладает молодежь, будут работать на Россию и вносить вклад в укрепление родной страны", — считает руководитель региона.

Он отметил, что в Самарской области реализуются смелые, яркие, уникальные по своим масштабам, вдохновляющие людей силой искусства международные проекты. И одним из таких является общественно-культурный международный антифашистский фестиваль "Гитары в строю". Впервые он состоялся в прошлом году, вызвав резонанс во всем мире. Благодаря чему Самара фактически стала столицей антифашистского движения.

"Этот форум призван сплотить общество и объединить наших друзей из-за рубежа, которые разделяют наши взгляды и позиции. Он призван противодействовать попыткам фальсификации исторического прошлого", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В этом году статус проекта "Гитары в строю" повышается — это будет не фестиваль, а масштабный форум, который символично состоится в преддверии Дня Победы — с 2 по 5 мая в Самаре. Выступления участников также пройдут в пяти районах области — Красноярском, Шигонском, Волжском, Шенталинском и Большеглушицком. Важно отметить, что форум будет включать в себя не только концерты, но и общественно-научные мероприятия — запланированы конференции и круглые столы.

Директор автономной некоммерческой организации содействия развитию международных культурных взаимоотношений "Шотландский культурный центр "Каледонский клуб" Виталий Миронов отметил важность проведения форума "Гитары в строю". По его мнению, он позволит воспитать достойное поколение молодежи — противников фашизма и нацизма.

"Фестиваль прошлого года имел огромный резонанс. Актуальность его повестки стала очевидна не только для россиян, но и для идейных противников нашей страны, недругов, врагов, в том числе со стороны западных средства массовой информации", — отметил Виталий Миронов. Он привел в пример публикации лондонской газеты "The Times" "в раздражительном тоне". Более того, после приезда в Россию деятелей культуры из разных стран и их выступления в Самаре, они подверглись нападкам за поддержку российского государства. Один из них — волынщик Джими МакРэй, который начал получать угрозы.

"Я приезжал, приезжаю и буду приезжать в Россию, потому что я благодарен народу России, народу Советского Союза и Красной Армии за то, что я имею вообще счастье жить на этой земле", — процитировал ранее сказанные слова музыканта Виталий Миронов.

Он добавил, что артисты и музыканты после завершения самарского фестиваля "Гитары в строю" стали участниками другого события — Международного фестиваля солидарности с Россией деятелей культуры, в рамках которого они дали несколько концертов в госпиталях Самарской области для участников специальной военной операции. "Я прекрасно помню слова молодого раненого бойца по имени Николай, который после концерта подошел к Джиму МакРэю, обнялся, и сказал, что только сейчас понял значение слов президента России о том, что мы сражаемся не только за свою свободу, но и за свободу всех народов мира. Это дорого стоит", — поделился Виталий Миронов.

Именно поэтому было принято решение в этом году провести не только концертную, но и общественно-научные мероприятия — Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю". Формат позволит продолжить традицию музыкальных выступлений и наполнить новым содержанием.

В этом году помимо музыкантов России, в Самару приедут 19 артистов из 14 стран мира — Аргентины, Великобритании, Ирана, Канады, Ирландии, Италии, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Сербии, Чили, Финляндии, Черногории.

"Все участники очень известны на весь мир и, что важно, все они являются абсолютно убежденными сторонниками России", — подчеркнул Виталий Миронов. Один из них популярный итальянский лирический тенор, прославившийся вокалом и разнообразием исполняемой музыки, Лука Миннелли. Кроме того, в Самаре выступит участница Евровидения 2019 года Тамара Вуячич, а также баянист и композитор Алекса Миркович.

Виталий Миронов подчеркнул, что в этом году исполнилось 80 лет со дня полного снятия фашистской блокады Ленинграда.

"Кроме того, в этом году грядет еще одна дата — 80-летие со момента открытия второго фронта в Европу. И уж поверьте мне, западная пропаганда включится на полную катушку — будут говорить о том, это событие является переломным в разгроме фашистской Германии. Поэтому мы решили сработать на опережение и провести большую, мощную по составу участников научную конференцию. Тема: "Историческое значение решающей роли Советского Союза и Красной Армии в достижение Победы над нацистской Германией и актуальные уроки этой Победы". Также будет проведен общественный круглый стол "Актуальные уроки Победы над нацистской Германией в контексте современного этапа международного антифашистского движения". Мы пригласим ведущих российских и западных историков, политологов. Среди них, например, профессор Кентского университета Великобритании Ричард Саква, а также Кристофер Рид, Джефри Робертс, Александр Хил", — рассказал организатор форума.

С российской стороны будут привлечены историки ведущих институтов и университетов, академики РАН. Дмитрий Азаров предложил в состав спикеров включить ректора МГИМО Анатолия Торкунова и других научных деятелей.

"Уверен, что все получится. Призываю всех самым активным образом принять участие в подготовке и проведении этого форума", — обратился к участникам заседания Дмитрий Азаров. Губернатор также акцентировал внимание на безопасность во время проведения международного антифашистского форума "Гитары в строю", принимая во внимание опыт прошлого года. "Напомню, что именно 1 мая, когда мы давали старт фестивалю, накануне был предотвращен террористический акт, который планировался как раз во время открытия антифашистского фестиваля. И это тоже не случайно. Все понимают, какое значение этот фестиваль имеет. Все понимают. И врага действительно сильно корежит от этой праведной деятельности", — отметил глава региона.