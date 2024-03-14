При пожаре в автосервисе в Самаре сгорел автомобиль Nissan

В четверг, 14 марта, в 19:17 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на Заводском шоссе, 10 "Е" в Промышленном районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автосервис на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности " 1-БИС".

На борьбу с огнём были направлены 49 человек и 13 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 20:27.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате пожара сгорел автомобиль Nissan. Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.