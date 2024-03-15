От -15 до +5: в ближайшие дни в Самаре сохранятся температурные качели

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В Приволжском УГМС рассказали, какая погода ожидается в Самаре и по области с 15 по 18 марта. По мнению синоптиков, сохранятся температурные качели с низкими температурными значениями ночью и плюсовыми - днем.