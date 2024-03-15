В Самаре обсудили перспективы развития сферы культуры в регионе

В четверг, 14 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Совета по культуре и искусству с участием глав муниципалитетов, руководителей государственных и муниципальных учреждений культуры, представителей образовательных, общественных организаций, творческих союзов Самарской области.

Заседание было посвящено вопросам реализации государственной культурной политики в Самарской области, достижениям отрасли культуры и перспективам ее дальнейшего развития.

Дмитрий Азаров отметил роль культуры в воспитании патриотов родной страны и родного края. Губернатор напомнил о недавно принятом президентом РФ Владимиром Путиным решении о необходимости разработки и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"Этим еще раз подчеркивается значимость и необходимость развития сферы культуры и искусства, важная роль каждого работника в этой сфере в воспитании у наших граждан любви к Родине, ответственности за ее судьбу", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ходе Послания президент также объявил о запуске программы "Земский работник культуры". По ней специалист, который переедет на работу в село и в малый город, сможет получить выплату из федерального бюджета в 1 млн рублей. "Мы это решение на комиссии Госсовета не раз обсуждали, инициировали, и, конечно же, большая благодарность президенту за принятое решение", — сказал губернатор.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина доложила о достижениях культурной сферы региона и основных ее приоритетах. Министр отметила, что сфера культуры динамично меняется, откликаясь на потребности общества. Главным приоритетом является духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти поколений, противодействие попыткам фальсификации истории и отмены культурного наследия. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и членов их семей. Консультационная, информационная поддержка оказывается во всех библиотеках региона, в театрах и концертных организациях проводятся бесплатные показы спектаклей и концертов, совместно с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области ведется индивидуальная работа с семьями погибших бойцов. Творческие коллективы региона выступают с концертами в госпиталях на Донбассе и в Новороссии.

Масштабное преобразование отрасли идет благодаря нацпроекту "Культура".

"За 6 лет нам удалось привлечь в Самарскую область порядка 2,5 млрд рублей федеральных средств и более 3 млрд рублей вложено регионом. Многое уже сделано: модернизировано 59 учреждений и 11 еще учреждений в этом году откроют обновленные пространства. Созданы 32 модельные библиотеки, и в этом году еще 4 порадуют наших жителей. Новое современное оборудование поступило в 75 учреждений нашего региона, это школы искусств, музеи, театры, кинозалы", — обозначила Ирина Калягина основные результаты.

В ближайшие годы в регионе продолжится развитие инфраструктуры отрасли, запланировано открытие значимых объектов, в том числе здания театра "Грань", Планетария и ряда других. В этом году будет запущено строительство модульных домов культуры в небольших населенных пунктах. Начнут с Исаклинского района, и, если опыт будет удачным, распространят его и на другие районы.

Приоритетной задачей останется укрепление кадрового потенциала, повышение профессионального уровня специалистов. Благодаря нацпроекту уже более 3 тысяч работников отрасли прошли повышение квалификации.

Самарские творческие коллективы успешно выступают на федеральном и международном уровне. Показ оперы "Мастер и Маргарита" Самарского театра оперы и балета им. Д. Шостаковича на сцене Мариинского театра стал главным культурным событием в рамках IX Санкт-Петербургского Международного культурного форума, состоялись гастроли театра в Республике Беларусь, академический симфонический оркестр Самарской филармонии успешно выступил в Москве.

Жители и гости региона имеют уникальные возможности посещения культурных мероприятий с участием мировых деятелей искусства. Регион сотрудничает с ведущими федеральными учреждениями культуры, вузами.

Говоря об активности региона в конкурсах президентского фонда культурных инициатив, Ирина Калягина сообщила, что по итогам последнего конкурса регион входит в пятерку по объему привлеченных средств и занимает 8 место по числу поданных заявок. Она отметила готовность поддерживать как уже сложившиеся известные проекты, так и новые инициативы общественных организаций и учреждений культуры. Как подчеркнул Дмитрий Азаров, министерству культуры необходимо активнее работать в части сопровождения конкурсных проектов. Также важно, считает губернатор, чтобы в эту работу активнее включались муниципальные учреждения культуры.

Как сообщила министр культуры, область готовит предложения в части расширения доступности программы "Пушкинская карта", о котором говорил президент в послании. Самарская область по итогам 2022 года вошла в ТОП-20, а по итогам 2023 года вышла на 10 место в рейтинге субъектов по активности реализации этого проекта, есть резерв для расширения и есть запрос на это от жителей. Губернатор подчеркнул: нужно использовать все существующие резервы, кроме того, министр культуры РФ Ольга Любимова одобрила инициативу о выделении на Пушкинскую карту дополнительно средств из регионального бюджета.

"Коллеги, здесь всем учреждениям культуры нашим надо активнее работать, и опять же, с министерством образования, со школами, вузами, ссузами", — поручил Дмитрий Азаров.

Отдельно участники заседания обсудили вопрос школьных театров. Они призваны заинтересовать ребят литературой, побудить к чтению. В регионе театры есть в каждой школе. Дмитрий Азаров высказал предложение о том, чтобы деятели культуры и искусства, представители театральной общественности включились в этот проект, возможно, в формате проведения мастер-классов для педагогов, наставников. Губернатор предложил провести фестиваль школьных театров, а победителям дать возможность выступить на больших сценах — в театрах и домах культуры.

Важным вопросом повестки заседания стал опыт взаимодействия общественных организаций и учреждений культуры в реализации социально-значимых проектов в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Одним из важнейших культурных событий в этом году станет антифашистский форум "Гитары в строю", который символично состоится в преддверии Дня Победы — со 2 по 5 мая в Самаре. На заседании Совета обсудили подготовку к этому масштабному международному событию. Впервые фестиваль состоялся в прошлом году, вызвав резонанс во всем мире, благодаря чему Самара фактически стала столицей антифашистского движения. "Этот форум призван сплотить общество и объединить наших друзей из-за рубежа, которые разделяют наши взгляды и позиции. Он призван противодействовать попыткам фальсификации исторического прошлого", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В этом году будут не только концерты, но и общественно-научные мероприятия, в том числе конференции и круглые столы. Помимо российских музыкантов, в Самару приедут 19 артистов из 14 стран мира — Аргентины, Великобритании, Ирана, Канады, Ирландии, Италии, Китая, Латвии, Литвы, Сербии, Чили, Финляндии, Черногории, Колумбии.

Художественный руководитель, главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Евгений Хохлов поблагодарил главу региона за поддержку в организации выступления театра в Санкт Петербурге с оперой "Мастер и Маргарита". Осенью этого года самарский оперный выступит с этим спектаклем на исторической сцене Большого театра в Москве в рамках фестиваля "Видеть музыку".

Также Евгений Хохлов рассказал о фестивале оперного искусства "Славянский дом", который стартует с завтрашнего дня в Самаре. В основе его идеи — объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов. На самарских подмостках будут представлены Большой театр Республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония. Приглашенные артисты исполнят партии в спектаклях самарского театра. Евгений Хохлов отметил, что такой формат для театра интересный и необычный. "Рассчитываем, что у него хорошие перспективы", — отметил он и пригласил всех на фестивальные спектакли.

Председатель Самарской организации Союза композиторов России, народный артист РФ Марк Левянт предложил проводить в Самаре всероссийский конкурс для духовых и военных оркестров имени выдающегося военного дирижера, композитора, генерал-майора Семена Александровича Чернецкого. Он руководил сводным военным оркестром при проведении военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, а также возглавил военный оркестр во время Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. В прошлом году 7 ноября в Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память Семену Чернецкому. Конкурс, по мнению Марка Левянта, вызовет большой интерес у профессионального сообщества и будет способствовать тому, чтобы появлялись новые произведения в этом жанре. Дмитрий Азаров идею поддержал, добавив, что инициатива может быть оформлена как проект для участия в грантовом конкурсе президентского фонда.

Завершая заседание, глава региона подчеркнул, что культура всегда на стороне света и добра. В нынешние переломные времена Россия встала на защиту справедливого мироустройства, торжества справедливости и борьбу со всемирным злом — нацистской идеологией. Как отметил губернатор, "единство в обществе всегда приносило нам победу". В преддверии выборов президента России глава региона обратился к участникам со словами о важности участия в голосовании, важности объяснения людям, что каждый голос — это голос за Россию, за ее будущее.