Самара стала центром управления Всероссийского телемарафона, транслируемого на многомиллионную аудиторию страны

14 марта Самара стала центральной площадкой проведения Всероссийского телевизионного марафона "ИСТОКИ", приуроченного к Международному дню рек. В прямом эфире из срединного течения Великой Волги благодаря уникальному медиа-мосту соединились все 8 федеральных округов.

Ключевую роль в создании и проведении марафона сыграл самарский филиал ВГТРК. Елена Леонидовна Крылова, директор ГТРК "Самара", подчеркнула значимость компании: "Куйбышевская студия телевидения сформировала выдающуюся плеяду журналистов, режиссеров, ведущих, операторов — фактически создав настоящую школу телеискусства, которая и по сей день остается фундаментом новых достижений компании и её лидерства в информационной среде и среди региональных филиалов ВГТРК.

Недаром ГТРК "Самара" вновь стала объединяющим центром Национального мультимедийного марафона "Истоки". На этот раз уникальное телевизионное путешествие было приурочено к Международному дню рек. В течение 16 часов мы посетили 8 федеральных округов и увидели, как в вековом течении реки рождалась многонациональная мощь Великой России".

В рамках марафона каждый федеральный округ представил уникальные просторы своих регионов, величие и многообразие вод. Информационные материалы подтвердили, что у каждого из нас есть своя река. Они такие разные, как и мы — жители огромной страны. Но все они — гигантская система, объединяющая нас не только физически, но и духовно в один народ. Реки нашей жизни, нашей культуры, нашей истории, впадающие в единый цивилизационный океан, имя которому — Россия, наша гордость, уверенность, надежда. И река — источник всех благ цивилизации. То, с чем человек рождается, что наполняет жизнь вдохновением и содержанием. То, что близко к самому понятию "Родина".

Посмотреть запись Всероссийского телевизионного марафона региональных филиалов ВГТРК "Истоки" можно на веб-ресурсах ГТРК "Самара".