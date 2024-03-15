Самара стала центром управления Всероссийского телемарафона, транслируемого на многомиллионную аудиторию страны

14 марта Самара стала центральной площадкой проведения Всероссийского телевизионного марафона "ИСТОКИ", приуроченного к Международному дню рек. В прямом эфире из срединного течения Великой Волги благодаря уникальному медиа-мосту соединились все 8 федеральных округов.
Ключевую роль в создании и проведении марафона сыграл самарский филиал ВГТРК. Елена Леонидовна Крылова, директор ГТРК "Самара", подчеркнула значимость компании: "Куйбышевская студия телевидения сформировала выдающуюся плеяду журналистов, режиссеров, ведущих, операторов — фактически создав настоящую школу телеискусства, которая и по сей день остается фундаментом новых достижений компании и её лидерства в информационной среде и среди региональных филиалов ВГТРК.
Недаром ГТРК "Самара" вновь стала объединяющим центром Национального мультимедийного марафона "Истоки". На этот раз уникальное телевизионное путешествие было приурочено к Международному дню рек. В течение 16 часов мы посетили 8 федеральных округов и увидели, как в вековом течении реки рождалась многонациональная мощь Великой России".
В рамках марафона каждый федеральный округ представил уникальные просторы своих регионов, величие и многообразие вод. Информационные материалы подтвердили, что у каждого из нас есть своя река. Они такие разные, как и мы — жители огромной страны. Но все они — гигантская система, объединяющая нас не только физически, но и духовно в один народ. Реки нашей жизни, нашей культуры, нашей истории, впадающие в единый цивилизационный океан, имя которому — Россия, наша гордость, уверенность, надежда. И река — источник всех благ цивилизации. То, с чем человек рождается, что наполняет жизнь вдохновением и содержанием. То, что близко к самому понятию "Родина".
Посмотреть запись Всероссийского телевизионного марафона региональных филиалов ВГТРК "Истоки" можно на веб-ресурсах ГТРК "Самара".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.