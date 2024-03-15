Продажи фитнес-браслетов в Самарской области в праздничные дни выросли в 4 раза

В качестве подарков россияне все чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты: смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Их продажи в денежном выражении накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей.

Электронные устройства по-прежнему остаются востребованным подарком к женскому празднику. В объединенной розничной сети МегаФона и Yota с 4 по 8 марта продажи гаджетов выросли на 27% в штуках и на 45% в денежном выражении по сравнению с обычной неделей года. В предпраздничные дни покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%.

Картина потребления в этот период также изменилась. Самыми быстрорастущими категориями продаж стали "цифровые аксессуары" и "умные колонки". Жительницы Самарской области чаще получали в подарок фитнес-браслеты. Спрос на них вырос в 4 раза по сравнению со средненедельными показателями. Покупатели отдавали предпочтение гаджетам китайских брендов, в топе — Xiaomi Smart Band 8 Act.

Продажи умных колонок в регионе увеличились в 2,5 раза. Чаще всего в салонах операторов приобретали Яндекс Станции с Алисой в версии "Лайт". Кроме того, в число наиболее быстрорастущих категорий в области вошли умные часы, продажи которых выросли в 2,3 раза. Покупатели предпочли модель Infinix Watch 1 XW1. Традиционный лидер среди аксессуаров — беспроводные наушники — также показал рост: продажи увеличились в 1,7%.

Категория смартфонов росла чуть медленнее остальных и показала прирост лишь в 1,6 раза в преддверии праздников.

"Накануне женского праздника покупатель больше обычного интересовался теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. Повышенный спрос получили те гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением", — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.