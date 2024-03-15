Tele2: спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года

Tele2, российский оператор мобильной связи, фиксирует рост интереса к телемедицине и аптечной интернет-коммерции. MAU пользователей таких сервисов увеличилось на 42% за два года. В частности, количество пользователей фармацевтического e-com выросло также на 42%, телемедицинских услуг — на 32%.
Ядро этих сервисов составляют женщины в возрасте от 35 до 44 лет, их доля от общего числа пользователей составляет 19%. В общей сложности количество женщин составляет 60% от всей месячной уникальной аудитории. Проникновение среди мужчин ниже, но и здесь превалирует группа в возрасте от 35 до 44 лет — 13%.
Пик обращений к ресурсам интернет-аптек приходится на осенне-зимний период и совпадает с сезоном ОРВИ. Так, среднее количество посетителей сайтов в эти месяцы в 2023 году было на 20% выше, чем в летние месяцы, и выше на 40%, чем годом ранее. При этом количество людей, обратившихся к интернет-магазинам аптек в холодное время года в 2023 году, выросло на 21,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Для услуг телемедицины в 2022 году сохранялась корреляция с холодным временем года. Так, количество пользователей в осенне-зимний период было на 10% выше, чем летом. В январе 2023 года количество клиентов, обращающихся к сервисам телемедицины, увеличилось на 28% относительно показателя декабря 2022 года. Тренд на рост аудитории характерен для всего года. Среднее значение месячной аудитории в 2023 году на 41% выше аналогичного показателя в 2022 году. Наименее популярными у пользователей стали апрель, май и июнь — средний показатель снизился на 12%. Уникальные посетители стали чаще обращаться к ресурсам с августа 2023 года: показатель MAU превысил значение августа 2022 года в 1,5 раза. Значение MAU для услуг телемедицины сохраняется на одном уровне с августа до декабря 2023 года.
Аналитики исследовали поведение клиентов компании на шести площадках телемедицинских сервисов и 11 интернет-аптек в 2022–2023 годах. Включенные в исследование источники: "Сберздоровье", "Яндекс.Здоровье", iBolit, Infodoctor, Medbooking, SmartMed, "Апрель", "Аптека Миницен", "Горздрав", "Аптека Плюс", АСНА, "Вита", "Все аптеки" (VK), "Еаптека", "Здравсити", холдинг "НеоФарм", "Планета здоровья", "Ригла", "Ютека", Apteka.ru.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)