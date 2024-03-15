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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2: спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, фиксирует рост интереса к телемедицине и аптечной интернет-коммерции. MAU пользователей таких сервисов увеличилось на 42% за два года. В частности, количество пользователей фармацевтического e-com выросло также на 42%, телемедицинских услуг — на 32%.

Фото: предоставлено Tele2

Ядро этих сервисов составляют женщины в возрасте от 35 до 44 лет, их доля от общего числа пользователей составляет 19%. В общей сложности количество женщин составляет 60% от всей месячной уникальной аудитории. Проникновение среди мужчин ниже, но и здесь превалирует группа в возрасте от 35 до 44 лет — 13%.

Пик обращений к ресурсам интернет-аптек приходится на осенне-зимний период и совпадает с сезоном ОРВИ. Так, среднее количество посетителей сайтов в эти месяцы в 2023 году было на 20% выше, чем в летние месяцы, и выше на 40%, чем годом ранее. При этом количество людей, обратившихся к интернет-магазинам аптек в холодное время года в 2023 году, выросло на 21,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Для услуг телемедицины в 2022 году сохранялась корреляция с холодным временем года. Так, количество пользователей в осенне-зимний период было на 10% выше, чем летом. В январе 2023 года количество клиентов, обращающихся к сервисам телемедицины, увеличилось на 28% относительно показателя декабря 2022 года. Тренд на рост аудитории характерен для всего года. Среднее значение месячной аудитории в 2023 году на 41% выше аналогичного показателя в 2022 году. Наименее популярными у пользователей стали апрель, май и июнь — средний показатель снизился на 12%. Уникальные посетители стали чаще обращаться к ресурсам с августа 2023 года: показатель MAU превысил значение августа 2022 года в 1,5 раза. Значение MAU для услуг телемедицины сохраняется на одном уровне с августа до декабря 2023 года.

Аналитики исследовали поведение клиентов компании на шести площадках телемедицинских сервисов и 11 интернет-аптек в 2022–2023 годах. Включенные в исследование источники: "Сберздоровье", "Яндекс.Здоровье", iBolit, Infodoctor, Medbooking, SmartMed, "Апрель", "Аптека Миницен", "Горздрав", "Аптека Плюс", АСНА, "Вита", "Все аптеки" (VK), "Еаптека", "Здравсити", холдинг "НеоФарм", "Планета здоровья", "Ригла", "Ютека", Apteka.ru.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
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