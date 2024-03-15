Новые нацпроекты в России должны быть запущены в 2025 году

План развития страны на ближайшие шесть лет обсудили на совещании Правительства РФ. Особое внимание — сфере демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодежи, подготовки кадров. Обозначены предметные задачи по укреплению технологического суверенитета страны и формированию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сельских населенных пунктов, развитию транспортной и другой инфраструктуры.
"По этим и другим ключевым направлениям уже со следующего года должны быть запущены новые национальные проекты, — отметил президент России Владимир Путин. — И вот в этой связи что хотел бы добавить: у нас база для этого создана достаточно устойчивая, надежная, а тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, дают основания полагать, что все это действительно реализуемо и что планы, о которых мы говорили, реализуемы".
К концу 2030 г. будет закрыта проблема со зданиями детских садов и школ, которые нуждаются в ремонте и реконструкции. Планируется обновление материально-технической базы свыше 2,5 тыс. зданий детских садов и 9,3 тыс. школ в стране.
Модернизации подвергнется и инфраструктура высших учебных заведений. 124 млрд руб. выделят на ремонт общежитий вузов. В регионах появятся современные университетские кампусы.
"На совещании в Правительстве РФ заявили, что около 1,5 трлн руб. планируют выделить на строительство, оснащение и содержание университетских кампусов в РФ, — комментирует член Общественной палаты РФ Павел Покровский. — В нашей родной Самаре появится международный межвузовский кампус. Это пространство будущего для обучения и исследования мира. Уверен, что в его стенах наши молодые ученые смогут делать важнейшие открытия, а сам кампус и его возможности магнитом притянут на нашу землю одаренных ребят из других субъектов РФ и стран зарубежья. Сейчас для молодежи открыты все пути. И наше государство эти дороги расширяет, размножает и не жалеет денег".
Продолжится курс на модернизацию системы здравоохранения в стране. К концу 2030 г. в России будет создано более 4 тыс. объектов здравоохранения и отремонтировано более 10 тысяч.
"Я, как человек, представляющий сельский округ, могу сказать, что программа модернизации первичного звена отлично реализована на территории нашего региона, — говорит председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина. — Открываются новые ФАПы, строится новая амбулатория. Буквально несколько дней тому назад была открыта прекрасная поликлиника в нашем микрорайоне Волгарь в Самаре. Многофункциональная поликлиника, которая будет оказывать высокопрофессиональную медицинскую помощь жителям города. Очень важна материально-техническая база учреждений здравоохранения. И меня, как представителя такой профессии, как акушерство и гинекология, радует, что будут переоснащаться женские консультации и детские больницы. Цифры сами говорят за себя. Будет создано 450 модульных женских консультаций. И я вам могу сказать, что на прошлой неделе посещали с коллегами самарскую больницу № 6 и видели в действии, как важна врачебная амбулатория, которая построена по принципу модульных конструкций".
В рамках национального проекта "Здравоохранение" развивается медицинская помощь по экстренному направлению, чтобы уменьшилось число жителей, которые больны сердечно-сосудистым заболеванием, онкозаболеванием, сахарным диабетом.
Кроме этого, решается и кадровый вопрос в медицине. С января 2023 г. по поручению президента были введены специальные выплаты медработникам первичного звена здравоохранения. Эти меры затронут более 200 тыс. медицинских работников.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...