Новые нацпроекты в России должны быть запущены в 2025 году

План развития страны на ближайшие шесть лет обсудили на совещании Правительства РФ. Особое внимание — сфере демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодежи, подготовки кадров. Обозначены предметные задачи по укреплению технологического суверенитета страны и формированию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сельских населенных пунктов, развитию транспортной и другой инфраструктуры.

"По этим и другим ключевым направлениям уже со следующего года должны быть запущены новые национальные проекты, — отметил президент России Владимир Путин. — И вот в этой связи что хотел бы добавить: у нас база для этого создана достаточно устойчивая, надежная, а тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, дают основания полагать, что все это действительно реализуемо и что планы, о которых мы говорили, реализуемы".

К концу 2030 г. будет закрыта проблема со зданиями детских садов и школ, которые нуждаются в ремонте и реконструкции. Планируется обновление материально-технической базы свыше 2,5 тыс. зданий детских садов и 9,3 тыс. школ в стране.

Модернизации подвергнется и инфраструктура высших учебных заведений. 124 млрд руб. выделят на ремонт общежитий вузов. В регионах появятся современные университетские кампусы.

"На совещании в Правительстве РФ заявили, что около 1,5 трлн руб. планируют выделить на строительство, оснащение и содержание университетских кампусов в РФ, — комментирует член Общественной палаты РФ Павел Покровский. — В нашей родной Самаре появится международный межвузовский кампус. Это пространство будущего для обучения и исследования мира. Уверен, что в его стенах наши молодые ученые смогут делать важнейшие открытия, а сам кампус и его возможности магнитом притянут на нашу землю одаренных ребят из других субъектов РФ и стран зарубежья. Сейчас для молодежи открыты все пути. И наше государство эти дороги расширяет, размножает и не жалеет денег".

Продолжится курс на модернизацию системы здравоохранения в стране. К концу 2030 г. в России будет создано более 4 тыс. объектов здравоохранения и отремонтировано более 10 тысяч.

"Я, как человек, представляющий сельский округ, могу сказать, что программа модернизации первичного звена отлично реализована на территории нашего региона, — говорит председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина. — Открываются новые ФАПы, строится новая амбулатория. Буквально несколько дней тому назад была открыта прекрасная поликлиника в нашем микрорайоне Волгарь в Самаре. Многофункциональная поликлиника, которая будет оказывать высокопрофессиональную медицинскую помощь жителям города. Очень важна материально-техническая база учреждений здравоохранения. И меня, как представителя такой профессии, как акушерство и гинекология, радует, что будут переоснащаться женские консультации и детские больницы. Цифры сами говорят за себя. Будет создано 450 модульных женских консультаций. И я вам могу сказать, что на прошлой неделе посещали с коллегами самарскую больницу № 6 и видели в действии, как важна врачебная амбулатория, которая построена по принципу модульных конструкций".

В рамках национального проекта "Здравоохранение" развивается медицинская помощь по экстренному направлению, чтобы уменьшилось число жителей, которые больны сердечно-сосудистым заболеванием, онкозаболеванием, сахарным диабетом.

Кроме этого, решается и кадровый вопрос в медицине. С января 2023 г. по поручению президента были введены специальные выплаты медработникам первичного звена здравоохранения. Эти меры затронут более 200 тыс. медицинских работников.