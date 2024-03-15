В селе Самарской области сгорел частный дом

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В четверг, 14 марта, в 17:46, загорелся частный дом на ул. Солнечной в с. Дмитриевка Нефтегорского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.