Игорь Комаров: "В ПФО создан эффективный инструмент реализации государственной молодежной политики"

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО. В мероприятии приняли участие партнеры фонда — представители крупнейших предприятий субъектов РФ, расположенных на территории округа, которые помогают реализовывать общественные проекты.

Игорь Комаров подчеркнул, что в условиях консолидации общества важным направлением развития является работа с молодыми людьми: "Глава государства Владимир Владимирович Путин подчеркивает приоритет задач работы с детьми и молодежью. Мы неоднократно обсуждали это как ключевое направление государственной политики, поскольку подрастающее поколение является основным объектом отрицательного воздействия, в том числе информационного. Противодействовать этому можно, только создавая возможности социализации, втягивая молодежь в полезные формы деятельности, обеспечивая личное и непосредственное сопричастие решению вопросов развития России. Принципиально важно, чтобы к этому имели доступ дети и молодые люди вне зависимости от места проживания".

По словам полпреда, в Приволжском федеральном округе создан эффективный инструмент реализации государственной молодежной политики, это окружные общественные проекты, цель которых — предоставить максимальные возможности для детей и молодежи проявлять свои способности.

В 2023 г. опыт реализации проектов ПФО "Зарница Поволжья" и "Успешная семья Приволжья" был использован при разработке методик проведения аналогичных всероссийских мероприятий. Федеральный статус приобрел молодежный форум ПФО "iВолга", который был оценен премией Росмолодежи как лучший окружной молодежный форум России 2023 года.

В текущем году во многих общественных проектах ПФО появятся новые направление работы.

Например, свое дальнейшее развитие получат соревнования по хоккею, в том числе по следж-хоккею, которые в 2023 г. впервые прошли в Пермском крае и оказались очень востребованными. Ключевой задачей этого направления в 2024 г. будет предоставление возможности поучаствовать в турнирах детям с особенностями здоровья из всех регионов округа. Чувашская Республика уже предложила свои спортивные объекты для таких соревнований.

В 2024 г. также пройдет Фестиваль стрит-арта "ФормАRТ", тематика которого будет соответствовать тематике года, объявленного президентом Годом семьи. Кроме того, в этом сезоне будет введена специальная номинация, посвященная 65-летию студотрядовского движения, что станет всероссийской встройкой в проект, в котором смогут принять участие художники не только из ПФО.

С учетом большой востребованности проекта по баскетболу 3×3 для студентов образовательных организаций профессионального образования в этом году впервые пройдет турнир среди студентов вузов.

А также уже в июле 2024 г. в Нижнем Новгороде пройдет новый окружной форум "Метеор", который войдет в систему форумов Росмолодежи и будет интегрирован в концепцию смыслов "Культурной столицы России".



