АО "Транснефть - Приволга" отмечено корпоративной наградой в конкурсе волонтерских проектов

АО "Транснефть - Приволга" отмечено корпоративной наградой по итогам конкурса волонтерских проектов за 2023 год. Компетентное жюри ПАО "Транснефть" признало проект "Помощь госпиталю" победителем в номинации "Лучший волонтерский проект в области здравоохранения".

Добровольческая инициатива объединила сотрудников аппарата управления АО "Транснефть - Приволга" и филиала ООО "Транснефть Финанс" в г. Самара. На средства работников закуплено оборудование для госпиталя Министерства обороны РФ в пгт. Рощинский (Самарская область), а также средства для реабилитации и лечения участников СВО. В течение года волонтеры неоднократно посещали лечебное учреждение, передавали подарки военнослужащим, а также организовали новогодний концерт.

В минувшем году волонтеры АО "Транснефть - Приволга" организовали традиционные экологические, образовательные и патриотические акции в рамках марафона "30 добрых дел". Они помогали госпиталям, детским домам, многодетным семьям, детям — сиротам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, приютам для животных. Наиболее массовыми традиционно стали экологические и патриотические волонтерские акции, благотворительные акции накануне новогодних и рождественских праздников.