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Общество

АО "Транснефть - Приволга" отмечено корпоративной наградой в конкурсе волонтерских проектов

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" отмечено корпоративной наградой по итогам конкурса волонтерских проектов за 2023 год. Компетентное жюри ПАО "Транснефть" признало проект "Помощь госпиталю" победителем в номинации "Лучший волонтерский проект в области здравоохранения".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Добровольческая инициатива объединила сотрудников аппарата управления АО "Транснефть - Приволга" и филиала ООО "Транснефть Финанс" в г. Самара. На средства работников закуплено оборудование для госпиталя Министерства обороны РФ в пгт. Рощинский (Самарская область), а также средства для реабилитации и лечения участников СВО. В течение года волонтеры неоднократно посещали лечебное учреждение, передавали подарки военнослужащим, а также организовали новогодний концерт.

В минувшем году волонтеры АО "Транснефть - Приволга" организовали традиционные экологические, образовательные и патриотические акции в рамках марафона "30 добрых дел". Они помогали госпиталям, детским домам, многодетным семьям, детям — сиротам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, приютам для животных. Наиболее массовыми традиционно стали экологические и патриотические волонтерские акции, благотворительные акции накануне новогодних и рождественских праздников.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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