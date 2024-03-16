До третьего эфира викторины "За родное — за свое" осталось 3 часа

16 марта до 15:00 можно стать участником третьего эфира по подведению итогов самарской областной викторины "За родное — за своё" и получить шанс стать обладателем ценных призов и подарков!

Викторина "За родное — за своё" — это уникальный проект Самарской области с солидным призовым фондом: 5 автомобилей, 50 поездок на международную выставку-форум "Россия", 100 туров выходного дня по Самарской области и 500 туристических наборов.

Стать участником викторины просто: 16 или 17 марта приходите в центры общественного голосования, которые расположены на выходе из избирательных участков Самарской области, и отвечайте на 5 вопросов о нашем регионе. В случае правильных ответов заполните с помощью волонтеров центра общественного голосования согласие на обработку персональных данных и укажите корректные адрес, телефон для обратной связи. Смотрите прямые эфиры подведения итогов викторины ­– возможно именно вы станете обладателем одного из ценных призов.

Вчера, 15 марта, уже состоялось два прямых эфира. 262 уникальных номера стали обладателями ценных призов. Все они опубликованы на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области". Также с победителями связываются сотрудники центра по обработке данных викторины, чтобы сообщить, как получить приз. Счастливым обладателем новенькой машины в ходе первого прямого эфира стала Антонина Ивановна, жительница Кировского района города Самары. Она уже получила новый автомобиль Lada Vesta и поделилась своими впечатлениями во время второго прямого эфира.

Счастливчиком по итогам вечернего эфира 15 марта оказался номер, который был присвоен участнику из города Сызрани Самарской области.

"На выходе из избирательного участка, ко мне подошел волонтер, предложил принять участие в викторине, посвященной Самарской области. Я ответила на вопросы, заполнила документы и уехала на работу. Потом звонок: "Вы выиграли автомобиль!" Я поблагодарила, но, конечно, не поверила, даже заблокировала номер телефона звонившего! Потом стали поступать звонки из администрации района. Вы бы видели меня, у меня буквально руки задрожали! Знакомые проверили площадки, где шли эфиры в интернете. Действительно! Это Правда! Поэтому верьте в мечту — всё возможно", — обратилась к жителям Самарской области Антонина Ивановна.

Все номера, которые вчера уже разыграл цифровой барабан, можно уточнить на сайте викторины http://smosamara.ru.

Сотрудники центра по обработке данных викторины будут обязательно осуществлять обзвон всех победителей, если вы внесли в анкету корректные данные (номер телефона) для обратной связи, вам обязательно перезвонят.

Выдача призов/подарков победителям викторины осуществляется в Центрах выдачи призов/подарков общественно-просветительской акции "За родное — за своё" (ЦВП) с 25.03.2024 г. по 05.04.2024 г., а также через выездные центры выдачи призов.

Автомобили выдаются по дополнительному согласованию с победителем в удобные для передачи машины дату и время.

Адреса, график и порядок работы ЦВП утверждаются до 20.03.2024 г. и формируются в зависимости от количества победителей на данной территории того или иного муниципального образования. Информация об адресах и графике работы ЦВП будет размещена на сайте Викторины http://smosamara.ru/.

Все номера, которые пока не попали в число счастливых обладателей ценных призов — автоматически попадают в следующий этап подведения итогов викторины в ходе прямых эфиров!

Присоединяйтесь к викторине "За родное — за своё" и выигрывайте!

Следующие эфиры уже сегодня в 15.30 и 21.00!

Посмотреть онлайн-трансляции можно будет на следующих ресурсах:

ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство":

— телеканал "Губерния" (21-кнопка);

— сайт Самарского областного вещательного агентства sovainfo.ru;

— в телеграм-канале "СОВА" https://t.me/sovanews63;

— в группе "ВКонтакте" "СОВА" https://vk.com/sovanews63.

Телеканал "Самара-ГИС":

— телеканал "Самара-ГИС";

— сайт https://samaragis.ru/;

— мобильное приложение телеканала "Самара-ГИС".

Телеканал "ТОЛЬЯТТИ 24":

— 22-я кнопка в сетях "ЛАДА-МЕДИА" и всех кабельных операторов Тольятти;

— сайт tvtogliatti24.ru;

— мобильное приложение ТОЛЬЯТТИ 24;

— телеграм-канал телеканала ТОЛЬЯТТИ 24;

— группы телеканала ТОЛЬЯТТИ 24 в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники";

— Паблик "Самарская область" "ВКонтакте".

Положение о проведении акции и подробная информация размещены на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области", также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-505-78-63.