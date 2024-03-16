Мама военнослужащей Юлии Березы из Самарской области проголосовала на выборах

Женщина отдала свой голос на дому. К ней пришли представители избирательной комиссии. Она также рассказала, что ее дочь Юлия уже сделала свой выбор по месту прохождения службы.

"Я считаю, что это важно. Мы сами должны решать, выбирать будущее страны. Никогда не пропускала выборы", — сказала Татьяна Николаевна.

Юлия Береза — участница СВО, о которой вся страна узнала в прошлом году в ходе прямой линии президента РФ. Ее мама, Татьяна Николаевна, проживает в Самарской области. Она гордится своей дочерью, которая сейчас защищает Отечество: "Я считаю, что она правильно поступила. Я благодарна дочери за ее поступок — горжусь. Она же очень переживала, что я одна здесь, что она уехала. Но я не одна, мне со всех сторон поддержка есть".

Напомним, в конце февраля на международной выставке-форуме "Россия" в торжественной обстановке девушка вышла замуж за участника СВО врача-анестезиолога Евгения. На выставке молодоженам торжественно передали лампаду с огнем Всероссийского семейного очага "Сердце России". Он был зажжен в день старта Года семьи.