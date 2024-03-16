Еще две машины в викторине "За родное — за свое" выиграли жители Сызрани и Смышляевки

Подведены итоги третьего прямого эфира викторины "За родное — за свое", которая проходит на территории Самарской области с 15 по 17 марта.

Третий эфир стал экватором марафона прямых эфиров, которые проходят на главных телеканалах Самаркой области и в их официальных аккаунтах в социальных сетях. Напомним, всего в рамках подведения итогов пройдет 5 прямых эфиров, в течение которых будет разыгран уникальный призовой фонд: автомобили, поездки на международную выставку-форум "Россия", туры выходного дня по Самарской области и туристические наборы, состоящие из планшета, портативного зарядного устройства, термокружки и рюкзака.

Гостями студии третьего прямого эфира стали Дмитрий Славецкий, исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области"; Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва, профессор, председатель регионального отделения Российского общества "Знание" в Самарской области; Егор Макаров, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета и Денис Бокурадзе, художественный руководитель государственного драматического театра "Грань". Вел прямой эфир заслуженный артист Самарской области Федор Степаненко.

Дмитрий Славецкий напомнил, что присоединиться к акции "За родное — за свое" могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области в любой из оставшихся двух дней проведения викторины 16 или 17 марта. Центры общественного голосования, где проходит викторина, находятся на выходах из избирательных участков Самарской области. Для участия необходимо ответить на пять вопросов о нашем регионе.

"В случае, если вы ответили на все вопросы правильно, то волонтёр центра общественного голосования поможет вам заполнить необходимые документы для участия в определении победителей в ходе прямого эфира. И таких участников уже порядка 600 тысяч", — уточнил Дмитрий Славецкий.

По сложившейся к третьему прямому эфиру традиции первым был определен обладатель автомобиля Lada Vesta. Счастливчиком стал Вячеслав, который принял участие в викторине "За родное — за свое" в поселке Смышляевка Волжского района.

Напомним, накануне обладателем первого из пяти автомобилей стала Антонина Ивановна из Кировского района Самары. В финале второго прямого эфира она присоединилась к гостям студии.

В этот же день, в ходе второго прямого эфира, определился еще один счастливый владелец новенькой машины. Им стала помощник воспитателя из Сызрани Лала Исмаил Кызы. Она рассказала, что с удовольствием ответила на вопросы викторины о Самарской области, в которой живет более 30 лет и очень любит. Женщина воспитала двух прекрасных сыновей, которыми гордится, одному из них, возможно, и подарит автомобиль. Однако выигранный приз настолько ей понравился, что вдохновил пойти учиться и сдать на права.

Счастливая обладательница нового автомобиля Антонина Ивановна также поделилась своими впечатлениями. "На выходе из избирательного участка ко мне подошёл волонтёр, предложил принять участие в викторине, посвящённой Самарской области. Я ответила на вопросы, заполнила документы и уехала на работу. Потом звонок: "Вы выиграли автомобиль!" Я поблагодарила, но, конечно, не поверила, даже заблокировала номер телефона звонившего! Потом стали поступать звонки из администрации района. Вы бы видели меня, у меня буквально руки задрожали! Знакомые проверили площадки, где шли эфиры в интернете. Действительно! Это Правда! Поэтому, верьте в мечту — всё возможно", — обратилась к жителям Самарской области Антонина Ивановна.

Гости третьего эфира обсуждали разнообразные темы: просвещение, важность социальной активности и гражданской позиции, историю Самарской области и роль культуры в формировании любви и гордости за родной край.

"Общество "Знание" в Самаре проводит более 800 мероприятий ежегодно: всевозможные лекции, семинары и так далее. И, конечно, когда мы узнали о таком прекрасном мероприятии, мы с нашим преподавательским составом поддержали идею записи лекций и предложили, чтобы в каждой из них был "зашит" ответ на вопросы викторины, которая сейчас проходит. Но получилось так, что наши лекторы, уважаемые профессора, вышли за рамки изначально обсуждаемых тем и в итоге — мы записали вместо трех лекций шесть", — рассказал Владимир Богатырев о самарской областной общественно-просветительской акции "За родное — за свое", которая стартовала в феврале и продлится до конца 2024 года.

"Формирование интереса к истории родного края — это, прежде всего, дело семьи: всё идет от воспитания, от преемственности поколений. И огромная ответственность в этом плане лежит на системе образования. И мы видим, какие все разные ребята приходят в университеты, много иностранцев учится в самарских вузах. И как этим разным ребятам привить любовь к нашей прекрасной губернии? К счастью, этот вопрос решается через просвещение, через популяризацию науки, то, чем занимается региональное общество "Знание" и что являлось целью нашего участия в областной общественно-просветительской акции "За родное — за свое", — дополнил Егор Макаров.

О том, какие современные события могут стать основой для постановки в театре, рассуждал во время беседы Денис Бокурадзе: "Например, у нас сейчас впервые в новой истории России в малом городе по индивидуальному проекту строится театр. Увлекательнейшая история! Как эта идея зародилась, как она формировалась, как она пробивала свои ростки к тому, чтобы это всё получилось. Про это можно написать книгу, поставить спектакль, снять фильм. Это та история, которая сегодня может стать образцом для всей России, что можно и обязательно нужно строить театры".

Итоги третьего эфира викторины "За родное — за свое" подведены. 393 счастливых номера стали обладателями ценных призов и больше не принимают участие в викторине. Все остальные номера автоматически становятся участниками последующих эфиров и, значит, получают дополнительный шанс на победу!

Перечень всех номеров-победителей викторины "За родное — за свое" публикуется на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" после завершения эфира. Также сотрудники центра по обработке данных викторины будут обязательно осуществлять обзвон всех победителей, если вы внесли в анкету корректные данные (номер телефона) для обратной связи, вам обязательно перезвонят.

Ближайший эфир состоится уже сегодня, 16 марта, в 21:00.

Посмотреть онлайн-трансляции можно будет на следующих ресурсах:

ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство":

— телеканал "Губерния" (21-кнопка);

— сайт Самарского областного вещательного агентства sovainfo.ru;

— в телеграм-канале "СОВА" https://t.me/sovanews63;

— в группе "ВКонтакте" "СОВА" https://vk.com/sovanews63.

Телеканал "Самара-ГИС":

— телеканал "Самара-ГИС";

— сайт https://samaragis.ru/;

— мобильное приложение телеканала "Самара-ГИС".

Телеканал "ТОЛЬЯТТИ 24":

— 22-я кнопка в сетях "ЛАДА-МЕДИА" и всех кабельных операторов Тольятти;

— сайт tvtogliatti24.ru;

— мобильное приложение ТОЛЬЯТТИ 24;

— телеграм-канал телеканала ТОЛЬЯТТИ 24;

— группы телеканала ТОЛЬЯТТИ 24 в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники";

— паблик "Самарская область" "ВКонтакте".

Присоединяйтесь к викторине "За родное — за свое" и выигрывайте! Положение о проведении акции и подробная информация размещены на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области", также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-505-78-63 ежедневно с 15 марта по 5 апреля с 9 до 20 часов.