Жители Переволок пожаловались Александру Бастрыкину на плохую воду, отсутствие газа и дорог

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению жителей станицы Переволоки Самарской области о нарушении их прав, сообщает информационный центр ведомства.

Жители пожаловались в социальной сети, что в их дома поступает вода, непригодная для потребления. Кроме того, домовладения граждан не газифицированы, в населенном пункте отсутствует уличное освещение, дорожное покрытие находится в ненадлежащем состоянии.

В СУ СК России по Самарской области по данному обращению проводится процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.