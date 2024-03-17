В воскресенье, 17 марта, БК "Самара" на выезде переиграл "Минск" со счетом 96:86, сообщает пресс-служба самарского клуба.

За полторы минуты до завершения стартового периода "Самара", уверенно начавшая матч, но затем пропустившая рывок хозяев 2:9, уступала 11:18. Треха от Хейдена Далтона чуть остудила порыв разыгравшихся минчан, но по-настоящему нокаутирующий удар наша команда приберегла уже на вторую четверть. Михаил Кулагин за полторы минуты отправил в цель три трехочковых — гости полноценно вернули себе инициативу, за две минуты до большого перерыва получив "+12" (40:28).

Впрочем, хозяева оставались в игре. Стоило самарцам в начале третьего периода три минуты отбегать без набранных очков — и разница сократилась до одного попадания, 43:41. Вновь очень своевременным оказался дальний выстрел Хейдена Далтона — но на этот раз и он не смутил соперника: за две минуты до конца четверти счет стал равным, 53:53. Джеймс Томпсон вернул "Самаре" лидерство — и он же на старте заключительного периода дважды подряд вколотил сверху.

Еще две трехи в цель отправил Далтон — по ходу десятиминутки самарцы имели задел в 10-12 очков, но "МИНСК" до самой финальной сирены не оставлял попыток спастись. И все же его первая победа в сезоне по-прежнему откладывается: 96:86 в пользу "Самары"!

Следующий матч наша команда проведет 21 марта в Саратове против "Автодора".