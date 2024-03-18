При тушении квартиры в Тольятти пожарные спасли человека

В воскресенье, 17 января, примерно в 12:50 произошел пожар с на Ленинском проспекте, 40 в Автозаводском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние в квартире на площади 3 кв. метра. На борьбу с огнем были направлены 27 человек, которые ликвидировали пожар в 13:25.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении один человек был спасен, а эвакуировано два человека.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.