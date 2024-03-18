Крупный пожар в Ставропольском районе тушили 28 огнеборцев

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В воскресенье, 17 марта, в 12:22 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Октябрьская в с. Тимофеевка Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.