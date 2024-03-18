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Происшествия

Самарец заплатит штраф за убийство косули

ЕЛХОВКА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области полицейские задержали 37-летнего самарца, убившего косулю, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В Отдел МВД России по Елховскому району поступило сообщение о том, что на  территории  охотничьего  угодья "Теплостановское" егеря услышали звук выстрела. Для выяснения всех обстоятельств и установления лиц, возможно, причастных к браконьерству полицейские вместе с егерями на снегоходах отправились в лесной массив.

Приблизившись к указанному очевидцем месту, полицейские и лесники заметили свежие следы крови и тушку самца косули. Во время засадных мероприятий оперативники зафиксировали, как мужчина, одетый в костюм со световозвращателями, подъехал к месту происшествия на снегоходе и загрузил в сани тушу. Полицейские задержали мужчину, и тот признал вину в совершении противоправного деяния, представил разрешающие документы и пояснил, что, совершая выстрел, думал, что убивает лису, охота на которую разрешена. Поняв, что застрелил другое животное, хотел сдать его в департамент охоты.

У правонарушителя при себе на законных основаниях находилось охотничье ружье.

Собранный сотрудниками полиции в отношении задержанного за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ, материал рассмотрел судья и постановил - назначить охотнику наказание в виде административного штрафа в размере 120 тыс. рублей.

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