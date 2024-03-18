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Финансы Экономика и бизнес

Агрегаты ремонта и топливозаправщики из Китая получили эксклюзивную скидку

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE и ООО "АвтоСпецВан" объявляют о запуске программы финансирования специальной техники на шасси китайской марки SHACMAN.

Благодаря партнёрской коллаборации клиенты CARCADE cмогут приобрести спецтехнику на шасси SHACMAN с использованием эксклюзивной скидки в размере до 400 000 рублей. Корпоративную преференцию можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей. Специальные условия распространяются на бортовой автомобиль SHACMAN X3000 (6×4) с КМУ SUNHUNK S-2006, агрегат ремонта АРОК SHACMAN SX32586V385 с КМУ SUNHUNK К125 и автотопливозаправщик АТЗ-12/2 на базе шасси SHACMAN (6×6). Специальные условия распространяются только на ТС в поставке через партнёра акции. Подробности предложения и полную матрицу скидок можно уточнить у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Компания ООО "АвтоСпецВан" создана в апреле 2015 года как производственное предприятие, основными направлениями деятельности которой являются изготовление фургонов специального назначения из сэндвич-панелей, а также монтаж кран-манипуляторных установок. Является официальным поставщиком компании SHACMAN на территории РФ и располагает обширным парком техники в наличии, имеет приоритетный доступ к календарю поставок из Китая под индивидуальные заказы клиента.

Гид потребителя

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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

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