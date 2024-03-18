Агрегаты ремонта и топливозаправщики из Китая получили эксклюзивную скидку

Компания CARCADE и ООО "АвтоСпецВан" объявляют о запуске программы финансирования специальной техники на шасси китайской марки SHACMAN.
Благодаря партнёрской коллаборации клиенты CARCADE cмогут приобрести спецтехнику на шасси SHACMAN с использованием эксклюзивной скидки в размере до 400 000 рублей. Корпоративную преференцию можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей. Специальные условия распространяются на бортовой автомобиль SHACMAN X3000 (6×4) с КМУ SUNHUNK S-2006, агрегат ремонта АРОК SHACMAN SX32586V385 с КМУ SUNHUNK К125 и автотопливозаправщик АТЗ-12/2 на базе шасси SHACMAN (6×6). Специальные условия распространяются только на ТС в поставке через партнёра акции. Подробности предложения и полную матрицу скидок можно уточнить у финансовых консультантов ООО "Каркаде".
Компания ООО "АвтоСпецВан" создана в апреле 2015 года как производственное предприятие, основными направлениями деятельности которой являются изготовление фургонов специального назначения из сэндвич-панелей, а также монтаж кран-манипуляторных установок. Является официальным поставщиком компании SHACMAN на территории РФ и располагает обширным парком техники в наличии, имеет приоритетный доступ к календарю поставок из Китая под индивидуальные заказы клиента.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.