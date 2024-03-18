В Тольятти на пожаре пострадал пенсионер

В понедельник, 18 марта, в 11:54 в Тольятти в многоквартирном доме на бульваре Королева горели домашние вещи на балконе, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На месте ЧП работали 25 спасателей и восемь единиц спецтехники. Огонь охватил 5 кв. м. В 12:24 была объявлена полная ликвидация возгорания.

На пожаре пострадал 86-летний мужчина. Эвакуированы два человека.

Причина пожара устанавливается.