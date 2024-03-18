АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение совместно с Федеральной противопожарной службой

АО "Транснефть - Приволга" совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы (ФПС) по Самарской области МЧС России провело плановое пожарно-тактическое учение (ПТУ) в резервуарном парке станции смешения нефти (ССН) Самарского районного нефтепроводного управления.

Цель тренировки — отработка навыков по ликвидации последствий нештатной ситуации, взаимодействие с подразделениями ФПС по Самарской области, а также повышение готовности сил и средств к ликвидации возможного пожара.

По сценарию в результате нарушения технологического процесса по откачке нефти из резервуара произошло образование паровоздушной смеси. От разряда статического электричества условно воспламенились пары нефти с последующим взрывом. Часть крыши резервуара обрушилась и затонула. Система автоматического пожаротушения в результате "сбоя" программного обеспечения вышла из строя.

На место оперативно прибыли представители договорного подразделения пожарной охраны — личный состав дежурных караулов ПСЧ — 43, 44, 74 ФГБУ "8 отряд ФПС ГПС по Самарской области" и члены добровольной пожарной дружины объекта.

Тушение осуществлялось подслойным способом от передвижной пожарной техники и подачей пены сверху двумя пеноподъемниками. были привлечены 8 единиц техники.

Условное возгорание было ликвидировано. Персонал пожарных служб показал слаженность действий. В ПТУ были задействованы 40 человек из состава Самарского территориального пожарно-спасательного гарнизона, члены добровольной пожарной дружины АО "Транснефть - Приволга", обслуживающий и оперативный персонал.

Проведение учений по тушению условных возгораний является важной составляющей частью работы по обеспечению пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.