В поселке Сергиевского района ГАЗель пробила газовую трубу

В понедельник,18 марта, в 7:06 на пульт связи пожарно-спасательного отряда № 40 ГКУ СО Центр по делам ГО, ЧС и ПБ поступило сообщение о том, что на ул. Молодогвардейской в поселке Суходол произошел порыв газовой трубы, об этом сообщили в пресс-службе Центра.

К месту происшествия был направлен дежурный караул из трех человек на пожарной автоцистерне, которые установили, что на газовую трубу наехал автомобиль Газель, после чего произошла утечка газа без возгорания.

Пожарные-спасатели сразу блокировали подход людей к поврежденной трубе и, дождавшись сотрудников газовой службы и полицейских, оказали им содействие в проведении необходимых аварийных мероприятий.