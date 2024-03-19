В поселке Сергиевского района ГАЗель пробила газовую трубу

В понедельник,18 марта, в 7:06 на пульт связи пожарно-спасательного отряда № 40 ГКУ СО Центр по делам ГО, ЧС и ПБ поступило сообщение о том, что на ул. Молодогвардейской в поселке Суходол произошел порыв газовой трубы, об этом сообщили в пресс-службе Центра.
К месту происшествия был направлен дежурный караул из трех человек на пожарной автоцистерне, которые установили, что на газовую трубу наехал автомобиль Газель, после чего произошла утечка газа без возгорания.
Пожарные-спасатели сразу блокировали подход людей к поврежденной трубе и, дождавшись сотрудников газовой службы и полицейских, оказали им содействие в проведении необходимых аварийных мероприятий.
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На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
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