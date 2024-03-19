На ул. Олимпийской в Самаре ночью загорелась иномарка

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В понедельник, 18 марта, в 23:03 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины неподалеку от дома № 57 на ул. Олимпийская в Кировском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.