Бесплатный проезд и выплаты к 1 сентября: в Самарской губдуме обсудили новые меры соцподдержки многодетных

В рамках исполнения Указа о мерах социальной поддержки многодетных семей президента РФ власти Самарской области представят региональный законопроект, который определит комплекс тех инструментов поддержки, который в Самарской области будет реализован в дополнение к федеральным льготам и гарантиям. Об этом стало известно в понедельник, 18 марта на очередном заседании комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике под председательством Марины Сидухиной.
Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева ознакомила депутатов с предложениями по корректировке регионального закона "О государственной поддержке граждан, имеющих детей", разработанными по инициативе главы региона Дмитрия Азарова.
"Статус многодетной может получить семья, проживающая на территории Самарской области, имеющая трех и более детей (включая рожденных (усыновленных), приемных и (или) находящихся под опекой (попечительством). Социальная поддержка таким семьям будет назначена, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года при условии обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения. Все члены семьи должны быть гражданами Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
Из регионального бюджета многодетным семьям будут компенсировать расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%. Детям до 6 лет гарантировано бесплатное лекарственное обеспечение.
С 10 апреля планируется начать реализацию проекта по организации бесплатного проезда в общественном транспорте для детей из многодетных семей: они будут обеспечены специально разработанными социальными картами. Таких "сезонок", по предварительной информации, потребуется более 64 тысяч. Решен также вопрос о первоочередном приеме в дошкольные учреждения и об организации бесплатного питания для школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования.
Кроме того, к началу учебного года для ребят из многодетных семей будет предоставлена ежегодная денежная выплата по обеспечению школьной одеждой и спортивной формой в размере 11 тысяч рублей. Это самый высокий в Приволжском федеральном округе показатель.
"Поэтапное решение всех этих столь важных задач потребует внесения изменений в закон об областном бюджете и в другие правовые акты, — отметила Марина Сидухина. — Очень важно четкое межведомственное взаимодействие, ведь в работе будет задействован ряд министерств, и, конечно же, впереди у нас широкая разъяснительная работа с многодетными семьями. Уверена, что мои коллеги, депутаты областного парламента, окажут всемерное содействие, чтобы об этих новшествах как можно скорее узнали жители региона".
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?