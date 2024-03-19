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Бесплатный проезд и выплаты к 1 сентября: в Самарской губдуме обсудили новые меры соцподдержки многодетных

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках исполнения Указа о мерах социальной поддержки многодетных семей президента РФ власти Самарской области представят региональный законопроект, который определит комплекс тех инструментов поддержки, который в Самарской области будет реализован в дополнение к федеральным льготам и гарантиям. Об этом стало известно в понедельник, 18 марта на очередном заседании комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике под председательством Марины Сидухиной.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева ознакомила депутатов с предложениями по корректировке регионального закона "О государственной поддержке граждан, имеющих детей", разработанными по инициативе главы региона Дмитрия Азарова.

"Статус многодетной может получить семья, проживающая на территории Самарской области, имеющая трех и более детей (включая рожденных (усыновленных), приемных и (или) находящихся под опекой (попечительством). Социальная поддержка таким семьям будет назначена, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года при условии обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения. Все члены семьи должны быть гражданами Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Из регионального бюджета многодетным семьям будут компенсировать расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%. Детям до 6 лет гарантировано бесплатное лекарственное обеспечение.

С 10 апреля планируется начать реализацию проекта по организации бесплатного проезда в общественном транспорте для детей из многодетных семей: они будут обеспечены специально разработанными социальными картами. Таких "сезонок", по предварительной информации, потребуется более 64 тысяч. Решен также вопрос о первоочередном приеме в дошкольные учреждения и об организации бесплатного питания для школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования.

Кроме того, к началу учебного года для ребят из многодетных семей будет предоставлена ежегодная денежная выплата по обеспечению школьной одеждой и спортивной формой в размере 11 тысяч рублей. Это самый высокий в Приволжском федеральном округе показатель.

"Поэтапное решение всех этих столь важных задач потребует внесения изменений в закон об областном бюджете и в другие правовые акты, — отметила Марина Сидухина. — Очень важно четкое межведомственное взаимодействие, ведь в работе будет задействован ряд министерств, и, конечно же, впереди у нас широкая разъяснительная работа с многодетными семьями. Уверена, что мои коллеги, депутаты областного парламента, окажут всемерное содействие, чтобы об этих новшествах как можно скорее узнали жители региона".

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