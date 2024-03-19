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Соцподдержка Общество

В Самарской области 3097 семей направили маткапитал на обучение детей в 2023 году

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году 3097 семей в Самарской области потратили средства материнского капитала на образование своих детей. На эти цели региональное отделение Социального фонда России перечислило 230,8 миллионов рублей

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребенку, в связи с рождением которого был получен сертификат, исполнится три года. Исключением является оплата образовательных услуг по реализации программ дошкольного образования, а также оплата других расходов, сопутствующих получению дошкольного образования (таких как содержание, присмотр или уход). В этом случае маткапиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, в связи с рождением которого был предоставлен сертификат.

"На момент начала обучения ребенок должен быть младше 25 лет. Организация или индивидуальный предприниматель, которые предоставляют образовательные услуги, должны находиться на территории России и обязательно иметь соответствующую лицензию на оказание таких услуг", — пояснила управляющий ОСФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Материнский капитал можно направить на:

  • оплату образовательных услуг в организации либо у индивидуального предпринимателя, имеющего лицензию на осуществление данной деятельности;
  • оплату содержания ребенка, присмотра и ухода за ним в организации или у индивидуального предпринимателя, который имеет лицензию на осуществление данного вида деятельности;
  • оплату проживания и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом организацией на время обучения.

Перечисление средств материнского капитала осуществляется региональным Отделением СФР в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления. В некоторых случаях срок может быть продлен до 10 рабочих дней.

Если ОСФР по Самарской области и учебное заведение заключили соглашение об информационном взаимодействии, предоставлять договор об оказании платных образовательных услуг не требуется. На сегодняшний день между Отделением и учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования действует 60 таких соглашений, а также 44 — с частными образовательными организациями.

Подать заявление о распоряжении материнским капиталом можно в клиентской службе ОСФР по Самарской области, МФЦ, а также дистанционно — через личный кабинет на портале Госуслуг.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01.

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