Борт "Москва - Куляб" экстренно сел в Самаре из-за смерти пассажира

В понедельник, 18 марта, вечером самолет Airbus A321neo (RA-73802) вылетел рейсом SVR2969 из Москвы (Домодедово) в Куляб (Таджикистан). На борту находилось 92 пассажира, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

В процессе полета одному из них стало плохо. Бортпроводники приступили к оказанию помощи, но ему становилось только хуже. О ситуации было доложено командиру воздушного судна, который принял решение следовать на незапланированный аэродром Курумоч.

После посадки реанимационная бригада приступила к оказанию помощи, но безуспешно. Пассажир скончался. Спустя два часа борт вылетел в Таджикистан.