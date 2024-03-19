Борт "Москва - Куляб" экстренно сел в Самаре из-за смерти пассажира

В понедельник, 18 марта, вечером самолет Airbus A321neo (RA-73802) вылетел рейсом SVR2969 из Москвы (Домодедово) в Куляб (Таджикистан). На борту находилось 92 пассажира, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
В процессе полета одному из них стало плохо. Бортпроводники приступили к оказанию помощи, но ему становилось только хуже. О ситуации было доложено командиру воздушного судна, который принял решение следовать на незапланированный аэродром Курумоч.
После посадки реанимационная бригада приступила к оказанию помощи, но безуспешно. Пассажир скончался. Спустя два часа борт вылетел в Таджикистан.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!