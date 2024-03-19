В Самаре временно изменит схему движения автобус № 35

В Самаре временно поменяется маршрут автобуса № 35, сообщили в городском департаменте транспорта.

"В связи с проведением ремонтных работ на ул. Советской Армии в районе остановки "Магазин" автобусы маршрута № 35 следуют без заезда на остановку "НФС". О восстановлении работы маршрута сообщим дополнительно", - отметили в ведомстве.