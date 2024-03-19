"Сад памяти": на самарской земле появится свыше 20 тысяч деревьев

18 марта в России стартовала международная акция "Сад памяти". И первыми к ней присоединились Крым и Севастополь, которые десять лет назад вернулись в родную российскую гавань.

"Сад памяти" — это 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За 4 года все вместе мы высадили больше 130 млн новых саженцев! С каждым годом число участников акции растет. Это неудивительно, ведь Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. И у каждого из нас есть свои герои. В этом году к акции присоединятся жители 35 стран.

"Замечательный проект прочно утвердился как одно из значимых мероприятий, приуроченных к празднованию воссоединения Крыма с Россией. Важно, что с каждым годом он объединяет своей благородной миссией все больше новых сторонников и единомышленников — представителей самых разных профессий и возрастов, целые семьи. По зову сердца они высаживают в своих городах и поселках деревья, обустраивают парки и сады — в память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, о мужестве всех поколений защитников Родины", — отметил Президент России Владимир Путин.

Самарская область присоединится к акции 26 апреля. В этом году на самарской земле появится свыше 20 тысяч деревьев в честь героев, отстоявших свободу и независимость Родины. Саженцы сосны участники акции высадят на территории Ставропольского лесничества и Федоровского участкового лесничества, а общая площадь посадки составит 5 Га

"В нынешних условиях эта святая акция наполняется дополнительным смыслом. Мы видим, что идеи нацизма не искоренены и вновь прорастают у самых границ нашей Родины. И значит, наш долг — сделать все для того, чтобы память о наших дедах и прадедах, защитниках нашего Отечества, воинах, которые освободили Европу от нацизма, не была предана", — отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.