Из горящего колледжа в Тольятти эвакуировали 280 человек

Во вторник, 19 марта, в 13:32 в пожарную охрану Тольятти поступил вызов на ул. Ленина, 37 (адрес тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства). Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По указанному адресу было направлено восемь пожарных и две автоцистерны. Как пояснили в региональном управлении МЧС России, на месте вызова произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения.

В связи со случившимся из здания было эвакуировано 280 человек. Пострадавших нет.

Случившееся нашло отражение в соцсетях, где сообщалось об эвакуации людей из здания ТК СТК. По данным из соцсетей, в здании сработала пожарная тревога, всех вывели. Задымление наблюдалось на третьем и четвертом этажах.