Самарцам рассказали, куда обращаться при наличии ошибок в загранпаспорте

В случае обнаружения в выданном заграничном паспорте ошибок и опечаток, в том числе и в машиночитаемой записи, а также во всех случаях изменения установочных данных гражданина Российской Федерации необходимо незамедлительно обратиться в подразделение по вопросам миграции, где получали документ, для замены заграничного паспорта, сообщают в ГУ МВД по Самарской области.