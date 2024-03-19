АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в двух регионах

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на территории Самарской и Оренбургской областей.
Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.
Специалисты выполнили подключение реконструированного участка магистрального нефтепровода (МН) Бугуруслан — Сызрань в Самарской области. В строгом соответствии с требованиями экологической безопасности была произведена замена части трубопровода протяженностью 1 км в связи с выработкой нормативного срока эксплуатации. При реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. Перед подключением проведен комплекс гидравлических испытаний и внутритрубная диагностика.
Кроме того, бригада центральной ремонтной службы Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) заменила участок нефтепровода Бавлы — Куйбышев протяженностью девять метров.
Выполненные работы позволят обеспечить безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность трубопроводов.
В ходе плановой остановки работы МН Бавлы — Куйбышев, Серные воды — Кротовка, Бугуруслан — Сызрань на линейной части и на нефтеперекачивающих станциях Самарского и Бугурусланского РНУ выполнена замена одной и средний ремонт семи единиц запорной арматуры. Новые шиберные задвижки отечественного производства установлены для обеспечения надежности оборудования, а также эффективного контроля за производственным процессом.
На линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка" подключен насосный агрегат производительностью 1,25 тыс. куб метров нефти в час, что для сравнения позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный 14 цистернам емкостью более 86 куб. метров каждая. Новый насос — российского производства, характеризуется высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала. Конструкцией предусмотрена специальная система для охлаждения торцевых уплотнителей, что позволяет увеличить срок службы и снизить потери мощности. Срок эксплуатации нового насоса рассчитан на 50 лет.
Всего в плановых мероприятиях были задействованы порядка 200 сотрудников, использовано более 100 единиц спецтехники.
В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка нефти осуществляется в полном объеме. Реализованные мероприятия обеспечат бесперебойную транспортировку нефти и дизельного топлива в регионах Приволжского федерального округа.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее