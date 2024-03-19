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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в двух регионах

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на территории Самарской и Оренбургской областей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

Специалисты выполнили подключение реконструированного участка магистрального нефтепровода (МН) Бугуруслан — Сызрань в Самарской области. В строгом соответствии с требованиями экологической безопасности была произведена замена части трубопровода протяженностью 1 км в связи с выработкой нормативного срока эксплуатации. При реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. Перед подключением проведен комплекс гидравлических испытаний и внутритрубная диагностика.

Кроме того, бригада центральной ремонтной службы Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) заменила участок нефтепровода Бавлы — Куйбышев протяженностью девять метров.

Выполненные работы позволят обеспечить безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность трубопроводов.

В ходе плановой остановки работы МН Бавлы — Куйбышев, Серные воды — Кротовка, Бугуруслан — Сызрань на линейной части и на нефтеперекачивающих станциях Самарского и Бугурусланского РНУ выполнена замена одной и средний ремонт семи единиц запорной арматуры. Новые шиберные задвижки отечественного производства установлены для обеспечения надежности оборудования, а также эффективного контроля за производственным процессом.

На линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка" подключен насосный агрегат производительностью 1,25 тыс. куб метров нефти в час, что для сравнения позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный 14 цистернам емкостью более 86 куб. метров каждая.  Новый насос — российского производства, характеризуется высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала. Конструкцией предусмотрена специальная система для охлаждения торцевых уплотнителей, что позволяет увеличить срок службы и снизить потери мощности. Срок эксплуатации нового насоса рассчитан на 50 лет.

Всего в плановых мероприятиях были задействованы порядка 200 сотрудников, использовано более 100 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка нефти осуществляется в полном объеме. Реализованные мероприятия обеспечат бесперебойную транспортировку нефти и дизельного топлива в регионах Приволжского федерального округа.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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