АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в двух регионах

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на территории Самарской и Оренбургской областей.

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

Специалисты выполнили подключение реконструированного участка магистрального нефтепровода (МН) Бугуруслан — Сызрань в Самарской области. В строгом соответствии с требованиями экологической безопасности была произведена замена части трубопровода протяженностью 1 км в связи с выработкой нормативного срока эксплуатации. При реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. Перед подключением проведен комплекс гидравлических испытаний и внутритрубная диагностика.

Кроме того, бригада центральной ремонтной службы Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) заменила участок нефтепровода Бавлы — Куйбышев протяженностью девять метров.

Выполненные работы позволят обеспечить безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность трубопроводов.

В ходе плановой остановки работы МН Бавлы — Куйбышев, Серные воды — Кротовка, Бугуруслан — Сызрань на линейной части и на нефтеперекачивающих станциях Самарского и Бугурусланского РНУ выполнена замена одной и средний ремонт семи единиц запорной арматуры. Новые шиберные задвижки отечественного производства установлены для обеспечения надежности оборудования, а также эффективного контроля за производственным процессом.

На линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка" подключен насосный агрегат производительностью 1,25 тыс. куб метров нефти в час, что для сравнения позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный 14 цистернам емкостью более 86 куб. метров каждая. Новый насос — российского производства, характеризуется высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала. Конструкцией предусмотрена специальная система для охлаждения торцевых уплотнителей, что позволяет увеличить срок службы и снизить потери мощности. Срок эксплуатации нового насоса рассчитан на 50 лет.

Всего в плановых мероприятиях были задействованы порядка 200 сотрудников, использовано более 100 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка нефти осуществляется в полном объеме. Реализованные мероприятия обеспечат бесперебойную транспортировку нефти и дизельного топлива в регионах Приволжского федерального округа.