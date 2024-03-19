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Финансы Экономика и бизнес

В ряде компаний лизинговой отрасли по итогам 2023 года отмечено превышение темпов роста

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Российские лизинговые компании подвели итоги работы за 2023 год. В частности, объём нового бизнеса лизинговой компании CARCADE в денежном отношении показал рост на 102% по сравнению с данными 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В 2023 году ООО "Каркаде" доказала свой статус универсального лизингового партнёра: в сегменте легкового автотранспорта относительный прирост продаж составил 79%, позволив сохранить преимущественную долю рынка; грузовой автотранспорт вырос на рекордные 162%, а объём нового бизнеса компании в сегменте строительной и дорожно-строительной техники увеличился на 62%.

В количественном отношении фокусные сегменты портфеля CARCADE поддерживают тенденции рынка и демонстрируют значительный рост. Сегмент легковых и легких коммерческих автомобилей занял долю в размере 55%, при этом показывает рост продаж на 90% по количеству лизинговых сделок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доля продаж в сегменте коммерческой техники, к которой относятся грузовые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы, увеличилась до 32%, также показав двукратный рост заключённых договоров лизинга. Сегмент специальной техники демонстрирует прирост на 54% в отношении количества лизинговых сделок, заняв 10% портфеля в 2023 году.

"По данным "Эксперт РА", объём нового бизнеса в лизинге России вырос на 81%, тогда как CARCADE показывает динамику роста в два раза относительно личных показателей 2022 года. Тенденция прошлых лет радует постоянством — Каркаде продолжает расти быстрее рынка и это заслуга команды, которой я горжусь и дорожу. Главным вызовом текущего периода остается масштабирование бизнеса и борьба за эффективность. Продолжаем активную поддержку государственных лизинговых программ, участниками которых мы стабильно являемся уже десять лет. Не забываем и о внедрении новых партнёрских продуктов в сотрудничестве с официальными автопроизводителями и дистрибьюторами, которые открывают уникальные возможности выгодного развития отечественного бизнеса и крупных предприятий. Мы успешно справляемся с вызовами и готовы к новым", — прокомментировал результаты генеральный директор ООО "Каркаде" Дмитрий Чернышев.

Основные тренды прошлого года в структуре новых лизинговых сделок и портрете клиентов компании:

  • смещение долей основных сегментов представленности в объёме нового бизнеса: 47% грузовой транспорт, 33% легковой, 20% специальная и дорожно-строительная техника;
  • заметное масштабирование договоров лизинга китайского транспорта — прирост в количественном отношении год к году составил 230%, заняв долю в размере 45% в общих продажах CARCADE;
  • ТОП-5 видов деятельности клиентов в порядке убывания: транспортная деятельность, торговля, услуги, такси, строительство;
  • за 12 месяцев лизингополучатели ООО "Каркаде" благодаря программам субсидирования сэкономили 1,62 млрд рублей без НДС, а именно: 1,12 млрд рублей по льготным программам от Минпромторга РФ и 0,5 млрд рублей по партнёрским программам с автодилерами.

Гид потребителя

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