Из жилого дома в Самаре эвакуировали 14 человек в связи с пожаром в подвале

Во вторник, 19 марта, в 13:49 в дежурную службу ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре во втором подъезде дома № 31 на бульваре Ивана Финютина в Красноглинском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия горел мусор в подвальном помещении на площади 0,5 кв. м.

На тушение были направлены девять человек и две пожарные автоцистерны. Возгорание было ликвидировано в 14:23 подручными средствами.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в связи со случившимся из здания было эвакуировано 14 человек.

Обстоятельства возгорания устанавливаются.