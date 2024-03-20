Автомобиль и два гаражных бокса обгорели при пожаре в самарском ГСК

Во вторник, 19 марта, примерно в 8:57 произошел пожар в ГСК на ул. Труда, 1 в пос. Прибрежный Красноглинского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели домашние вещи в двух боксах на общей площади 7 кв. м.. Кроме того, повреждения получил автомобиль Datsun.

На борьбу с огнем были направлены 11 человек, в том числе два звена газодымозащитной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 9:37. Данных о пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.